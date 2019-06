Sallent posa avui el punt final a la Festa de les Enramades més llarga

Sallent clourà aquest vespre amb el sopar d'enramadors la Festa de les Enramades, en la que ha estat l'edició més llarga, ja que es va aprofitar que ahir era Sant Joan per mantenir els carrers engalanats, i avui tindran lloc les tradicionals Balladetes. S'iniciarà a les 5 de la tarda amb la trobada de balladors al parc municipal. Seguidament, es farà una cercavila fins a la plaça Sant Bernat on es realitzaran les Balladetes amb l'acompanyament musical de la xaranga Cal K tremolin, formada per alumnes de l'Escola Municipal de Música, i la col·laboració de les escoles Torres Amat i Vedruna.