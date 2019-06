Sumem de Sant Salvador de Guardiola fa un proposta de pacte d'unitat

El grup de Sumem, amb 4 regidors, va fer ahir a la nit una proposta a la resta de forces, Junts (5) i PSC (2) a treballar tots plegats per al municipi. Sumem considera que tenint l'alcaldia poden dur a terme un govern en el que tothom hi pugui treballar, "sumar" com diu el nom del grup, i entenen que poder dominar el ple era el pas imprescindible per poder fer aquest govern. La proposta sorprèn perquè la formació més votada (Junts) va veure en la constitució el ple com Sumem, grup d'independents que s'ha presentat sota el paraigua d'Esquerra, rebia el suport del PSC i els deixava fora. Des de Sumem defensen que amb el PSC no hi ha un acord per al govern.

La proposta s'ha formalitzat aquesta nit i ara els representants dels altres grups estudiaran el que s'ha dit en la reunió i en els propers dies donaran una resposta. El regidors de Sumem volen que aquest resposta arriba abans d'una setmana, perquè s'ha de fer el ple d'aprovació del cartipàs municipal.

La proposta no sorprèn només per aquesta inclusió del derrotat en el ple del 15 de juny, sinó perquè des de Sumem, salvada l'alcaldia, estan disposats a parlar de totes les altres regidories, segons assegura Jordi Monné. La proposta seria de 3 regidories per Junts i 1 per socialistes, i les 4 de Sumem. A la junta de govern, que en el cas de Sant Salvador ha de ser de 4 membres, n'hi hauria 3 de Sumem i 1 de Junts. Per part de Sumem també hi hauria una cadira amb veu però sense vots, que és el mateix que es proposa per al PSC.