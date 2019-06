La Festa de la Cabra d'Or de Moià tindrà una edició d'aniversari amb novetats

Els organitzadors de la festa de la Cabra d'Or de Moià ja tenen definit el programa d'una d'edició, la d'enguany, que serà d'aniversari, ja que se celebren 10 anys de la posada en marxa d'aquesta festa que ha arrelat profundament.

Entre les novetats, destaca que el divendres ja es farà la baixada de la cabra des del castell, que anirà seguida d'una cercavila nocturna fins al Parc Municipal, on es clourà la jornada amb música (concerts i punxadiscos). Una altra novetat serà l'estrena dels balls infantils de la cabra, després de les cercaviles i les escenificacions de la llegenda, dissabte al vespre. La Cabra d'Or va néixer l'any 2010 per «donar una espurna juvenil a la Festa Major de Moià».

El programa d'enguany s'obrirà el divendres 9 d'agost a les 6 de la tarda a la plaça Major, amb la sortida a peu cap al castell de Sant Andreu, on es farà un sopar de carmanyola i joc de nit. A les 11, començarà la baixada del castell i la cercavila nocturna fins al Parc Municipal.

Dissabte, l'activitat començarà a les 10 del matí al Parc Municipal amb jocs i tallers infantils, amb esmorzar amb xocolata desfeta. Es farà un taller de rocs per apedregar el malvat Planella, i banderes i diademes de benvinguda per a la tarda. A les 12 del migdia arrencarà una cercavila matinal cap a l'ajuntament, on quedarà exposada la Cabra d'Or.

La festa es reprendrà a les 6 de la tarda a la plaça de Sant Sebastià amb la cercavila pels carrers de Moià fins a la plaça Major. De manera paral·lela, tindrà lloc una contracercavila des de la plaça de l'Església. Davant de l'església es farà la representació teatral, apedregament del senyor de Planella i balls de la Cabra d'Or infantils. I a la plaça Major, balls de la Cabra d'Or amb la Banda Àuria i els ballarins de La Cabra. A la nit hi haurà música amb el punxadiscos Cabrit.