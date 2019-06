Junts rebutja entrar en un govern d'unitat com proposa Sumem a Sant Salvador

Junts per Sant Salvador de Guardiola no s'integrarà en un pacte d'unitat com proposa Sumem-AM i en què també s'ha convidat al PSC, per governar plegats en aquest ajuntament. Els postconvergents rebutgen l'oferta «per coherència», tenint en compte que van ser ells qui van guanyar les eleccions del 26 de maig amb 5 regidors, però Sumem, que en té 4, va aconseguir l'alcaldia gràcies al suport dels 2 regidors socialistes. «Ens van enviar conscientment a l'oposició i és on ens quedarem», explica la número dos del partit, Anna Llobet, «amb una feina constructiva i madura, però des de fora». El PSC, per la seva banda, diu que valorarà l'oferta.

El 15 de juny passat, es va investir alcaldessa a Georgina Mercadal, de Sumem, i es va deixar la porta oberta a una possible entrada al govern del PSC, que de moment quedava a l'oposició amb Junts. Tanmateix, Sumem va convocar tots dos grups a una reunió aquest dimarts al vespre, en què se'ls va oferir un pacte d'unitat, i se'ls convidava a donar una resposta en els propers dies per poder aprovar el nou cartipàs municipal. La proposta passa per oferir tres regidories a Junts, i una altra als socialistes, mentre que un membre de Junts també s'incorporaria a la junta de govern i el partit tindria una tinença d'alcaldia.

Un cop ja resolta la investidura «la sorpresa ha estat nostra», apunten des de Junts, i agraeixen l'oferiment però es mostren «perplexos» que es vulgui arribar ara a un acord. El partit sosté que, acabades les eleccions i com a força més votada «de seguida vam anar a buscar un pacte amb Sumem i amb ofertes més generoses que la que ens fan ells ara, però ens van dir que no perquè apostaven per un canvi» després de quatre anys de govern convergent. Davant d'això, Junts troba «inversemblant» l'oferiment «de treballar ara plegats quan fa uns dies que ens van dir que no», apunta Llobet.

El PSC, en canvi, no tanca la porta a la seva possible entrada al govern, i diu que sospesarà l'oferiment amb el compromís de donar una resposta a Sumem abans de dilluns. Si acaba sent afirmativa, «volem començar a treballar i a negociar el cartipàs per al nou govern», apunta el portaveu del partit, Pablo Urbina.

Ara bé, els socialistes tampoc no es conformen amb el plantejament que fan els republicans, i demanen més presència. D'entrada, consideren «estrany» l'oferiment d'una àrea a només un regidor del partit, i exigeixen tenir cartera tots dos. «O els dos som dins, o els dos som fora, el que no acceptarem és que un tingui veu i l'altre no». A banda d'això, i tenint en compte la negativa de Junts a entrar al govern, el PSC demanarà «poder agafar el que se'ls oferia a ells»: les seves tres regidories i una tinença d'alcaldia.