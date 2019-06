Renfe treu de l'estació de Sant Vicenç els vagons dels trens accidentats fa mesos

Renfe va posar en marxa ahir l'operatiu per retirar les dues unitats que hi havia estacionades des de feia mesos a l'estació de Sant Vicenç, com a conseqüència dels dos greus accidents ferroviaris que van tenir lloc en aquesta línia els mesos de novembre i febrer passat, als termes de Vacarisses i Castellgalí, respectivament.

L'actuació dels operaris per deixar lliure la via i retirar els combois accidentats requereix la utilització d'una grua de grans dimensions que afecta la mobilitat del carrer Soler i Puigdollers. Es preveu que l'actuació duri uns dies sense afectar la circulació habitual dels trens al seu pas pel municipi, ja que es troben situats en vies secundàries, de maniobra, i no en les de trànsit diari.

En concret, a aquesta estació Renfe hi va remolcar i deixar dues unitats del sinistre que va tenir lloc a final de novembre a Vacarisses, i tres del que va succeir dos mesos i mig després a Castellgalí. L'Ajuntament santvicentí havia demanat que es traguessin. També, fa gairebé dos mesos (vegeu Regió7 del 7 de maig), la Plataforma pels Transports Públics de la Catalunya Central, que es va constituir arran dels dos accidents mortals al tram entre Manresa i Terrassa de la línia R-4 de Renfe, va requerir «la retirada immediata» de les unitats que van resultar afectades en aquells sinistres i que es van deixar estacionades en aquesta estació i a la de Manresa. Era una de les peticions d'una llarga llista de reivindicacions de millora tant de la xarxa ferroviària com de carreteres que la plataforma va plasmar en un manifest.

Renfe va retirar aquests combois (uns altres, els més afectats, es van desballestar en el mateix lloc dels accidents) a les estacions com a mesura provisional fins a poder-los traslladar a una de les seves centrals de reparació de combois

Fonts de Renfe van explicar ahir que s'ha tardat mesos a poder fer efectiva la retirada d'aquestes unitats perquè calia superar tràmits «molt lents i complexos», bàsicament per al seu trasllat per carretera, ja que es tracta de peces de grans dimensions i que, per tant, requereixen transports especials supeditats a diversos permisos. Un tipus de transport que només permet els desplaçaments en unes determinades hores i dies.

Les unitats s'han de portar a la central de reparacions que Renfe té a Valladolid, però les característiques i la quantitat de material que s'ha de moure feien inviable el trasllat per ferrocarril, perquè això podria danyar encara més la infraestructura o fins i tot podria fer descarrilar la maquinària amb què es transportarien els vagons. Un cop rebudes totes les autoritzacions s'ha iniciat la retirada, càr-rega i trasllat de les unitats, que s'aniran traient al llarg de les properes setmanes.

La plataforma, en gran part integrada per usuaris que viatjaven en alguns d'aquells combois quan es van accidentar, considerava que la persistència d'aquests vagons aturats a l'estació era una demostració de «manca de sensibilitat» vers els usuaris de la línia, i per això exigia que s'eliminessin «de la vista de les persones que dia rere dia han d'utilitzar els serveis ferroviaris de Renfe».