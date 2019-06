La CUP i En Comú, reticents al pacte que proposa ERC per al Consell del Bages

La proposta que ERC va llençar fa uns dies per formar un ampli govern de consens al Consell Comarcal del Bages amb 26 consellers dels 33 que el componen, neix amb mal peu. Dos dels socis convidats, la CUP i En Comú, aposten per una fórmula exclusivament d'esquerres en què Junts per Catalunya, a qui els republicans també han obert les portes, no hi tindria cabuda.

Els republicans proposen un govern «plural, que compti amb una majoria àmplia, i que representi el consens d'una gran part de les alcaldies i electes de la comarca». Això implicaria la suma en un mateix govern dels 13 consellers d'ERC, els 9 de Junts per Catalunya, els 3 de la CUP, i l'únic representant d'En Comú, mentre que en quedarien fora els 6 del PSC, i Cs, amb un sol conseller.

ERC va fer pública l'oferta a finals de la setmana passada per donar marge als partits de cara a les possibles negociacions abans del ple d'investidura d'aquest juliol, que encara no té data. Les negociacions són molt incipients, però les respostes no s'han fet esperar, i tant la CUP com els comuns ja han posat el pacte d'esquerres sobre la taula com a condició per continuar parlant. «No es tracta de vetar a Junts per Catalunya», apuntava ahir Guillem Cabra, de la CUP, però l'aposta del partit és per un govern «d'esquerres i sobiranista», i la suma de republicans, cupaires i comuns el pot fer possible. Per a la CUP, en aquesta fórmula tampoc no hi té cabuda el PSC (ni Cs).

Precisament, els cupaires tenien prevista una trobada anit amb ERC en què preveien exposar el seu posicionament respecte la proposta. «Volem ser al govern», afegia Cabra, però insistia en l'acord a tres bandes amb ERC i Comuns, que els cupaires consideren «suficient» per fer un govern «transformador dins l'àmbit competencial del consell comarcal». El partit voldria posar l'accent «en la gestió de serveis d'acció social i propers a la ciutadania», amb feina per fer en qüestions d'habitatge, sobirania alimentària, o la implementació d'uns serveis funeraris comarcals.

En Comú voldria al PSC

La proposta d'ERC en el seu conjunt tampoc no encaixa amb els propòsits d'En Comú, que posa per davant «un futur govern d'esquerres sense vetos».

Així ho expressava ahir la coordinadora comarcal del partit, Laura Massana, partidària de repetir la fórmula d'esquerres dels darrers mandats «que ja ens funcionava». No hi havia la CUP, tot i haver-hi estat convidada, i en canvi, si que hi havia el PSC, fins que fa uns mesos se'l va fer sortir del govern pel seu suport a l'aplicació de l'article 155. Ara, els comuns veurien bé la incorporació de la CUP i consideraria òptima la reincorporació del PSC. Massana emplaça ERC a reeditar un govern d'esquerres i ahir deixava clar que «si es fa, hi serem, i si no, no». Entén que aquests darrers anys al Consell comarcal del Bages «s'ha fet molt bona feina, no només de gestió sinó amb polítiques diferents a l'estàndard, i li podem donar continuïtat».

Per la seva banda, i sense que hagués transcendit la postura de cupaires i comuns, Junts per Catalunya preferia ahir no pronunciar-se al respecte, per bé que, d'entrada, no es tancava a estudiar la proposta dels republicans, i a valorar-la «amb mirada ampla» sense que ara per ara es pugui descartar res, segons apuntaven fonts del partit. ERC i Junts, amb 22 consellers, superarien amb escreix els 17 consellers que marca la majoria al Consell Comarcal, format per 33 membres.

Es van fent públics els noms dels futurs consellers

Després que ERC va fer públic divendres els noms dels 13 consellers que integraran l'ens aquest mandat, i en què es proposa un lideratge compartit (sense que n'hagi definit els termes) entre la regidora del Pont Estefania Torrente i l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez, altres forces han donat a conèixer els seus representants. Per part de la CUP, seran la regidora de Manresa Roser Alegre, l'alcalde de Navàs, Genís Rovira, i el regidor de Sallent Guillem Cabra. En Comú torna a confiar en Albert Marañon, regidor de Sant Joan.