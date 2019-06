El govern de Sallent veu en la fi dels abocaments al runam «una oportunitat» per a la mineria

El nou govern de Sallent, liderat per Oriol Ribalta (ERC), creu que l'aturada dels abocaments al runam del Cogulló ha de suposar un punt d'inflexió en la història de la mineria al municipi i a la comarca, i considera que s'està treballant en la direcció correcta a partir d'un canvi de política de l'empresa, però que caldrà vetllar de prop que aquesta línia de treball es compleixi, «perquè amb la mineria no només parlem de Sallent, sinó que és una activitat que té un abast i uns efectes supramunicipals».

Ribalta ha destacat que la seva formació «sempre hem defensat políticament que el que s'ha de trobar és l'equilibri entre el respecte pel medi ambient i pels llocs de treball. I aconseguir que hi hagi una conversió industrial gradual». L'alcalde sallentí considera que a la situació actual «hi ha ajudat molt que la data fixada a partir de la sentència fos clara i concreta, perquè tothom, també en l'àmbit polític, vam tenir un horitzó clar al davant. Un horitzó, que és aquest 30 de juny del 2019, que ens diu que es deixa d'abocar i que alhora continuarà havent-hi activitat».

Ribalta insisteix que el paper principal que ara els toca fer és vetllar perquè tan aviat com es pugui «es comenci a reduir runam. I s'ha de veure com això es porta a terme».

El nou alcalde de Sallent hi posa una visió pragmàtica i diu que «el runam del Cogulló és una realitat que tenim, que ja està creada, i les salinitzacions també són un fet. El que hem de vetllar doncs és que el desmantellament i la restauració es faci bé, amb tota la normativa en regla i que s'arribi fins al final».

Oriol Ribalta diu que en els pocs dies que fa que és al càrrec no ha pogut parlar directament amb la direcció d'ICL. «Suposo que el primer contacte que tindrem serà dissabte en l'acte del Cogulló, al qual hem estat convidats», diu, i afegeix que «confio que a partir d'aquesta primera trobada hi hagi un contacte fluid entre totes dues parts per poder anar avançant junts en la bona direcció, buscant solucions conjuntament».

De fet, Ribalta valora que «en els darrers anys hi ha hagut un canvi en la política de l'empresa», en sentit positiu. «Hi ha hagut acostaments i s'ha triat anar cap al camí de la sostenibilitat buscant el benefici col·lectiu. Ara bé, a partir d'ara és el que s'haurà de vetllar que es compleixi, perquè de manera efectiva aquest camí encara no s'ha començat, són projectes i propostes», afegeix.

El batlle de Sallent posa l'accent en el paper que en aquest tema ha jugat el seu partit, Esquerra, «no només a Sallent, sinó a escala comarcal. Ha capitanejat la recerca de solucions per transformar la mineria en una nova oportunitat. Crec que va ser l'únic partit que es va atrevir a posar sobre la taula que aquí s'havia de plantejar una solució àmplia, completa, que abastés tots els àmbits que afecta. I això crec que també va incidir en la política de l'empresa».

En aquest sentit afegeix que ara «hi ha un compromís comarcal perquè la mineria faci una evolució adequada, i hi ha experiències fora del nostre país que ens poden servir de referència, per després aplicar el que més s'ajusti a les necessitats del nostre territori, i que ho acordem i ho fem possible d'una manera conjunta tots els municipis miners en especial, però també la comarca en general».

I és que Ribalta incideix en el fet que en l'àmbit de la mineria «parlem d'un tema que abasta més enllà de Sallent; pels seus efectes, és un tema supramunicipal». Motiu pel qual subratlla que «el que volem és estar en contacte amb tots els pobles miners, Balsareny, Súria i Cardona, per veure com podem anar avançant junts cap a una mineria que sigui realment sostenible, aprofitant l'oportunitat que suposa. Que siguem capaços d'aprofitar-ho per al nostre bé i que es faci amb totes les garanties ambientals».