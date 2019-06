Més de 400 alumnes del Bages han participat aquest curs en el projecte de lleure Libertempo

Un total de 429 infants i joves del Bages d'entre 6 i 16 anys han participat durant aquest curs en la tercera edició del projecte Libertempo, que ofereix propostes de lleure a alumnes de la comarca que tenen dificultats d'accés a l'oferta que hi ha, ja sigui per motius d'exclusió social o per dificultats socioeconòmiques, de salut, o bé d'aprenentatge.

Són activitats subvencionades pel Consell Comarcal del Bages i la Diputació de Barcelona, sense cap cost per a les famílies, i que proposen un doble paquet d'ofertes, ja sigui de teràpia assistida amb animals, o bé activitats esportives i ball.

En el primer cas, s'han fet diverses sessions de caninoteràpia a 116 nens i adolescents dels municipis de Sant Joan, Navàs, Artés, Avinyó, Sant Vicenç, Monistrol de Montserrat, Navarcles, Sant Fruitós, Callús, Cardona, Santpedor, Súria i Balsareny. En les esportives hi han participat 313 infants i joves d'aquestes mateixes poblacions, i d'Aguilar, Castellgalí, Castellbell, Marganell i el Pont.