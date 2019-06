Món Sant Benet inverteix 2 milions d'euros en millores a l'hotel i al centre de convencions

Món Sant Benet ha anunciat una renovació de les seves instal·lacions hoteleres i congressuals amb una inversió de 2 milions d'euros. La injecció econòmica, segons han posat en relleu fonts del complex, respon a "una voluntat de l'equipament d'implementar accions que millorin la seva eficiència i l'encaminin cap a un model de consum més responsable i compromès amb el medi ambient, reforçant l'oferta turística al Bages".

La inversió actual prevista es destinarà a la instal·lació d'un nou sistema de calefacció de més baix consum i la col·locació de dos punts de càrrega universal de vehicles elèctrics a l'Hotel Món que formen part de la Porsche Destination Charging. De fet, l'hotel és l'únic espai al Bages inclòs en aquest circuit, que té només 4 punts a tot Catalunya, i que permet a Món Sant Benet formar part de les rutes internacionals del prestigiós grup automobilístic Porsche.

La inversió també comprèn la renovació integral de totes les seves habitacions. Actualment ja s'ha intervingut en el 75% de les cambres. També s'ha renovat tot el sistema audiovisual dels espais congressual de Món Sant Benet, "per tal de poder oferir millors facilitats a les empreses i grups que en fan ús".

Les mateixes fonts han posat en relleu que Món Sant Benet "és des de fa temps un hub congressual i hoteler de primer nivell al territori, amb grups nacionals i internacionals que l'escullen per realitzar les seves trobades, presentacions i reunions, i que solen aprofitar per fer estada a l'Hotel Món". Segons dades facilitades, durant l'any 2018 han estat 7.210 les persones que s'han allotjat a l'equipament. A banda, del turisme vacacional i familiar que també hi té un pes important.

Les millores a l'hotel i els espais de congressos formen part, segons les mateixes fonts, de la voluntat "per convertir Món Sant Benet en un equipament més sostenible. Així, està previst que en un futur l'equipament disposi de diferents sistemes per tendir a l'autosostenibilitat amb l'aprofitament de l'energia solar i hidràulica".



Món Sant Benet és un equipament de la Fundació Catalunya La Pedrera que vol ser un pol d'atracció de visitants en aquest punt del Bages amb la intenció de preservar i donar a conèixer el seu patrimoni natural i cultural.