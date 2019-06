Sant Fruitós programa diverses activitats per a la Setmana de l'Energia

Sant Fruitós de Bages ha programat tot un seguit d'activitats i iniciatives per adherir-se a celebració de la Setmana de l'Energia. La primera de les activitats s'ha programat per al proper dilluns 1 de juliol, a les 5 de la tarda a la biblioteca municipal, on tindrà lloc un taller de construcció d'un cotxe solar a càrrec de El taller del bosc. Aquesta activitat ja té totes les places exhaurides.

El dimecres 3 de juliol, de 2/4 de 7 de la tarda a les 9 del vespre, sota el Cobert de la Màquina de Batre, hi haurà la instal·lació interactiva Enginys eko poètiks, una activitat adreçada a tota la família, que consta de diferents aparells que tenen l'objectiu de despertar la imaginació i enginy dels participants.

El dijous 4 de juliol, també sota el Cobert de la Màquina de Batre, s'establirà el Punt d'Informació Energètica Mòbil amb un educador ambiental que informarà als ciutadans sobre diferents qüestions que puguin sorgir en relació al rebut de subministraments energètics o referent a mesures d'estalvi i eficiència energètica a la llar.

A banda, els alumnes de l'institut Gerbert d'Aurillac també van realitzar 3 sessions d'un taller de termoescalfadors en anglès el passat 11 de juny, en el marc del Programa d'Informació i Dinamització als Centres d'Ensenyament Secundari.

Nombrosos municipis porten a terme iniciatives en el marc de la Setmana Europea de l'Energia Sostenible, una campanya de conscienciació que pretén sensibilitzar la societat en relació a l'estalvi i l'eficiència energètica.