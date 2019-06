Els ecologistes de Prou Sal, preocupats per la gran quantitat d'aigua que necessitarà la restauració del Cogulló

Els ecologistes de Prou Sal es mostren preocupats per la gran quantitat d'aigua que necessitarà el pla de restauració del Cogulló, el dipòsit de Sallent on Iberpotash ha de deixar d'abocar sal per ordre judicial. La filial d'ICL Iberia preveu que una part de la dissolució de la sal es faci mitjançant un col·lector de salmorres. A través d'un comunicat, Prou Sal ha criticat que ni l'empresa ni la Generalitat han dit que quan es posi en marxa el nou col·lector – l'actual està saturat- es necessitarà aigua "en una quantitat que supera els límits que es pot permetre el cabal del Llobregat". "D'on sortirà tota l'aigua que necessita el pla de restauració de l'empresa?", s'han preguntat.

"En un escenari de canvi climàtic, en el que els recursos hídrics són cada vegada més escassos, no creiem que aquest pla de restauració sigui viable", argumenten des de Prou Sal. Tot i la fi dels abocaments al Cogulló, els ecologistes denuncien que la restauració "serà una història interminable i el riu en continuarà patint les conseqüències amb el vistiplau de la Generalitat i del Govern de Madrid".

Segons han criticat, la màxima de 'qui contamina, que pagui' no es compleix i "la dessalació tindrà uns costos que pagarem entre tots durant moltíssims anys en el rebut de l'aigua". També qüestionen que el pla de restauració, "pendent d'aprovació per part de la Generalitat", imposi mig segle per eliminar la muntanya de sal i no contempli mesures correctores "adients ni immediates".

D'altra banda, els ecologistes també denuncien que el punt final al Cogulló "no vol dir que s'aturi l'abocament de sal al costat del Llobregat". De fet, apunten que la Generalitat ha ampliat el període permès d'abocament al runam del Fusteret, a Súria. En aquest runam no hi ha previst cap pla de restauració ni aturada de l'abocament, han denunciat.

El bri d'esperança són els ajuntaments de Cornellà, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Terrassa i Abrera "que ja s'han conscienciat i han aprovat mocions contra la salinització". En aquest sentit, també destaquen la creació de la Taula del Llobregat per promoure la gestió de la conca com un bé comú amb l'aigua com un bé escàs i valuós que cal cuidar.