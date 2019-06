FGC gairebé duplicarà la capacitat de transport de potassa amb la compra de més vagons

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) calcula que la compra de 5 locomotores i 66 vagons de transport de mercaderies permetrà treure de les carreteres catalanes més de 200.000 camions l'any 2022, sobretot en les connexions entre les mines de potassa del Bages i la fàbrica d'automòbils de SEAT a Martorell i el Port de Barcelona, que són els punts de connexió.

L'adquisició, que costarà 43,2 milions d'euros i va ser aprovada pel Govern dimarts passat, també comportarà un estalvi de 10,3 milions de litres de gasoil, és a dir una reducció del 57% del consum d'aquest combustible en el tram entre la planta de SEAT i el port barceloní, i del 66% del gasoil que es gasta en el transport de potassa de les mines de Súria a la infraestructura portuària. En total, es preveu que disminueixin el 66% les emissions contaminants que generen els vehicles que transporten mercaderies des d'aquests dos punts.

La renovació de part del parc mòbil afectarà les empreses ICL Iberia i l'automobilística SEAT, que transporta vehicles i components cap a les seves fàbriques a Martorell i a la Zona Franca de Barcelona.

El pla traçat preveu que se substitueixin les tres actuals màquines de dièsel per cinc de duals que circularien amb tracció elèctrica en els trams en què disposen de catenària, és a dir, a la zona de Manresa, Martorell i Sant Boi, mentre que des de Manresa fins a Súria ho farien amb l'ús del motor dièsel, com fins ara, ja que és un tram que no està electrificat. Segons es va anunciar ahir, Ferrocar-rils començarà a licitar la setmana que ve la compra de les locomotores, per valor de 30 milions d'euros, i dels vagons, amb un cost estimat de 13,2 milions d'euros.

Amb aquesta mesura, l'empresa ferroviària incrementarà la capacitat actual de transport de mercaderies de les 12 circulacions diàries actuals fins a un total de 16, un augment de l'oferta que permetrà fomentar l'ús del ferrocarril en detriment del transport per carretera, segons va posar en relleu el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet. Un cop completada la compra, FGC disposarà de nou locomotores i 164 vagons per al transport de mercaderies. Per continuar en aquesta línia, Calvet va destacar que és necessari disposar d'un Corredor Mediterrani «plenament operatiu» i connectat amb els ports de Tarragona i Barcelona.