Les restriccions d'accés al Parc redueixen un 30% l'afluència a Montserrat

Amb una temperatura que ratlla els 40 graus i una humitat del 20%, els visitants a Montserrat que es disposaven a fer algun dels recorreguts per la muntanya s'han trobat el pas barrat per Mossos d'Esquadra, Agents Rurals i Policia Local. El risc potencial d'incendi forestal ha obligat a activar el nivell 3 d'alerta i això ha afectat els plans a l'aire lliure d'alguns que, com l'Helga no ha pogut arribar fins a Sant Jeroni. "Ens han explicat que les vistes des d'allà són fantàstiques, però ho haurem de deixar per una altra ocasió", ha explicat. Com a conseqüència de les restriccions d'accés al Parc, l'afluència de vehicles i persones s'ha reduït al voltant d'un 30%, segons ha apuntat Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya. En un dia normal poden arribar a passar per la zona unes 8.000 persones. El monestir, en canvi, funciona amb normalitat i les visites, sobretot del públic estranger que arriba des de Barcelona, no s'han vist afectades.

Les condicions meteorològiques i el risc potencial d'incendi forestal han obligat a activar aquest divendres el nivell 3 d'alerta al Parc Natural de Montserrat. Això significa que els accessos al massís han quedat tancats i Agents Rurals, Mossos d'Esquadra en controlen les principals vies d'entrada.

El cap regional dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba, ha explicat que el dispositiu conjunt amb mossos consisteix en cinc punts fixes a Sant Miquel, les Escales dels Pobres, les Coves Salnitre, Vinya Nova i Can Masana. Això no vol dir que la resta d'accessos es deixin sense vigilància i hi ha un equip que volta i vetlla perquè es compleixin les restriccions. En el període de màxima insolació, també és previst fer un recorregut amb helicòpter.

Torralba ha explicat que la majoria de persones que tenien previst fer una excursió són conscients del perill i desisteixen, malgrat algú que venia de lluny i volia pujar Sant Jeroni els hagi mostrat el seu malestar. És el cas de l'Helga i les seves amigues, que han vingut a Barcelona a passar uns dies de vacances. Volien fer una excursió per la zona, però després de parlar amb una parella d'agents dels mossos, han desistit. Segons han explicat, deixaran la visita per una altra ocasió en què visitin Barcelona. "Dissortadament l'estada és curta i encara ens queden moltes coses per veure de Barcelona abans que dilluns marxem".

El cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central ha recordat que el principal motiu pel qual es tanquen els accessos de manera preventiva és per la seguretat dels visitants. "Si malauradament hi hagués un incendi forestal, l'evacuació seria molt difícil per l'orografia del terreny".



Les tres vegades que s'ha tancat el Parc han estat en l'última dècada



El gerent del Parc, Xavier Aparicio, ha destacat l'excepcionalitat de la mesura. "Només s'ha tancat el parc tres vegades i esperem que no sigui necessari fins d'aquí molts anys", ha explicat. La primera vegada que es va restringir l'accés de manera preventiva va ser el juliol del 2015 i l'anterior va ser una restricció obligada pels focs del 1994.

Les restriccions tenen un impacte directe sobre l'afluència al Parc, i sense tenir les dades definitives, Aparicio ha explicat que només cal veure com el trànsit habitual de la carretera ha disminuït o el fet que el pàrquing del monestir no estigui tan ple com és habitual.

El gerent ha destacat que el més dolent d'aquesta època de l'any, en què poden visitar el Parc unes 100.000 persones mensuals, l'afluència es concentra molt en caps de setmana i festius i en la franja de 10 a 3 de la tarda. Els mesos de juliol i agost això canvia, i tot i que hi accedeixen unes 250.000 persones al mes, els visitants es reparteixen molt més al llarg del dia en la franja que va de les 9 a les 6 de la tarda.



El monestir no nota les restriccions



Des del monestir han explicat que les restriccions d'accés al Parc no els han afectat massa. Segons han comentat, les excursions d'estrangers s'han mantingut tot i l'onada de calor. De fet, qui potser ha deixat de venir és el públic més local, molt més alerta de les informacions sobre les condicions meteorològiques i les restriccions. Avui es pot arribar a Montserrat per les carreteres BP 1103 i BP 1121, per l'aeri i el cremallera.

La cua de visitants per accedir a la basílica aquest divendres arribava a la plaça, com de costum. L'estampa més anòmala ha estat veure la plaça gairebé buida de turistes, la gran majoria dels quals es refugiaven de manera massiva a les ombres de l'espai.



El Pla Alfa 3 seguirà activat aquest dissabte



El Parc Natural de Montserrat mantindrà activat el Pla Alfa 3 per accedir al massís. D'aquesta manera, Agents Rurals i Mossos continuaran custodiant les entrades. D'altra banda, els accessos al monestir per carretera, aeri i cremallera continuaran oberts.