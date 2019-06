Suspenen per primera vegada un acte de Música per la Llibertat a Lledoners

El retorn de la Música per la Llibertat a Lledoners haurà d'esperar. Per primera vegada amb els líders independentistes a la presó del Bages, no hi haurà música a fora un diumenge al vespre. El motiu és el risc d'incendis que hi ha ara mateix a tot Catalunya.



Anna Ortega, una de les impulsores de Música per la Llibertat, ha explicat que els Agents Rurals i els Mossos els han advertit del perill que suposava «una activitat amb molta gent en un espai on encara hi ha camps per segar i llaurar». Així, davant del risc d'incendi generalitzat, han decidit suspendre l'acte d'aquest diumenge per primera vegada des del seu inici.





Ens estimem la Llibertat??, però també estimem la terra ?? ! Davant l'alt risc d'incendi ??i després de reunir-nos amb @mossos i ?? local de #SantJoanVilatorrada, hem decidit de *SUSPENDRE* la Música per la Llibertat @Llibertatmusica d'aquest diumenge 30 de juny. pic.twitter.com/jQLdvpe0FU — Música x laLlibertat (@Llibertatmusica) 28 de juny de 2019