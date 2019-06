Balsareny incorpora els contenidors amb control d'accés a tot el nucli urbà

Balsareny completa des d'ahir el pla pilot que el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va posar en marxa a final de l'any passat d'implantació d'un sistema pioner a Catalunya de recollida de deixalles mitjançant els anomenats contenidors intel·ligents. Un model basat en l'ús restringit i personalitzat d'alguns dels contenidors, mitjançant targetes magnètiques. De fet, Balsareny ja ho tenia en pràctica als barris de Cal Nosa i Cal Rata, però el que es va engegar ahir va ser la implantació a tot el nucli urbà, que a més és el més gran dels que prenen part en aquest pla pilot. El sistema també està operatiu des del desembre als barris de la Rosaleda i Torroella de Baix de Sant Fruitós de Bages, i al municipi de Rajadell.

Entre dimecres i dijous es va anar portant a terme la retirada dels antics contenidors i la implantació dels nous, i va ser ahir al matí quan la substitució ja s'havia completat i, per tant, començava a funcionar el nou sistema. L'alcaldessa de Balsareny, Noèlia Ramírez, valorava ahir al matí que «és un canvi realment important, perquè venim d'una trajectòria que ens ha portat a ser dels pobles amb un índex més baix de reciclatge a la comarca, per sota del 30%. Per tant, ens havíem de posar les piles. I, o ens apuntàvem al porta a porta, o buscàvem un sistema alternatiu que ens impulsés a fer un canvi important». Ramírez afegia que els contenidors amb sistema de control «són els que ens ofereixen unes millors garanties i adaptabilitat, i més quan ho podem posar en marxa en el marc d'una prova pilot en la qual ens hem implicat tres municipis».

L'alcaldessa valorava que els ofereix un cert avantatge que el sistema ja tingui uns mesos de rodatge i que ja el tinguin també implantat als barris de Cal Nosa i de Cal Rata, «ja que, a més a més, hi està funcionant molt bé». Però afegia que «ara el repte és més gran, perquè abastem tot el nucli. Perquè hi ha molta més gent i això suposa que també hi ha molta més diversitat de maneres de fer». A més, subratllava com a repte afegit el fet que Balsareny té un percentatge molt elevat de gent gran, «a la qual hem d'ajudar en la difusió dels dies per treure cada brossa i en els contenidors on va. Però estarem molt al carrer per ajudar tothom».

Fins ahir s'havia aconseguit repartir el 80% de les targetes d'accés als contenidors. Noèlia Ramírez destacava que, alhora, s'està fent una campanya intensa «a través, sobretot, de la figura de l'informador per fer arribar el material a tothom, fins i tot es truca a casa i es fa el seguiment». Tots els contenidors s'han renovat i també s'ha fet una redistribució de les àrees que hi havia fins ara.

El projecte pilot consisteix a instal·lar contenidors amb control d'accés a la via pública per canviar els hàbits de les famílies i augmentar els índexs de recollida selectiva.

Amb aquest sistema el contenidor de resta (on es posa el rebuig que no es pot reciclar i ha d'anar a parar a l'abocador) només es pot obrir un dia a la setmana amb una targeta personalitzada, a excepció de les famílies que generen bolquers, que hi poden tenir accés cada dia; el contenidor d'orgànica es pot obrir cada dia, també amb la targeta; i els contenidors d'envasos, vidre i paper són de lliure accés.

Cada habitatge disposa de dues targetes identificatives per obrir els contenidors tancats, de manera que això permet controlar qui l'ha obert i quan.

La posada en funcionament fa mig any d'aquest innovador model de recollida ha obtingut uns resultats positius que han permès triplicar el reciclatge. Segons les dades del consorci obtingudes fins al mes d'abril, en cinc mesos de funcionament, en el global dels tres municipis, s'ha passat del 27% de selectiva i 73% de rebuig, a capgirar totalment les xifres: 78% de selectiva i 22% de rebuig. L'orgànica ha passat de l'11% al 38% i hi ha un 15% de vidre, un 15% d'envasos i un 10% de paper.