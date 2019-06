El col·lectiu LGTBI es reivindica amb una festa a Sant Vicenç

Una cercavila al so de la batucada dels Pi Kbé va donar ahir el tret de sortida a la primera Reinbow Party, una festa amb què Sant Vicenç de Castellet vol reivindicar a partir d'ara els drets del col·lectiu LGTBI. La festa, organitzada pel casal de joves RKÓ i el col·lectiu feminista Fem lluita, s'ha estrenat amb vocació d'esdevenir una trobada comarcal, i ahir es va celebrar coincidint amb el Dia de l'Alliberament LGTBI, el 28 de juny. La cercavila va sortir cap a les 8 del vespre de Cal Soler amb una hora de retard per esperar que afluixés la calor, i va resseguir alguns carrers del centre fins arribar a la plaça Onze de Setembre, on es faria la festa final. La rua, que va començar amb una cinquantena de persones i desenes de banderes amb els colors de l'arc de Sant Martí, es va anar ampliant a mesura que avançava, i un cop a la plaça, s'hi van sumar altres adeptes, especialment nens i joves, que no es van voler perdre la holi party, la festa musical i d'aigua i colors amb què culminava l'esdeveniment.

Entre els protagonistes hi havia la Carla Show, que va fer de mestra de cerimònies, i membres de l'organització aprofitaven per ruixar el públic amb pistoles d'aigua des de dalt de la carrossa amb què desfilaven.

Més enllà de la diversió, la festa tenia un to reivindicatiu, que es va fer palès amb la lectura d'un manifest, en arribar a la plaça, a càr-rec de les regidores Sílvia Oliveras i Gisela Pascual. Un manifest oficial que la Diputació va fer arribar als ajuntaments, i amb què es demanava «respecte» per les persones LGTBI i «tolerància zero» a la discriminació d'aquest col·lectiu. També es feia ressò dels avenços que s'han fet en l'àmbit legislatiu en la defensa dels drets de les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, però al mateix temps es recordava que no n'hi ha prou perquè «encara es penalitza aquest col·lectiu a molts països». Igualment, es denunciava l'increment dels atacs que s'estan observant darrerament contra persones per la seva identitat de gènere o per la seva condició sexual.