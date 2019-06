A Crist Rei de Manresa hi ha un cub que recorda que a partir de la setmana vinent se celebrarà la Universitat Catalana d'Estiu a la capital del Bages. Té una particularitat destacada: emet vapor d'aigua per refrescar qui passi pel seu interior. Un apunt, però. Ahir al migdia, punt àlgid de l'onada de calor, no funcionava.