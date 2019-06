Uns desconeguts arrenquen els llaços grocs de l'esplanada de Lledoners

L'entorn del centre penitenciari de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada es va despertar ahir al matí sense els llaços grocs que lluïen des de dimecres pel retorn dels presos independentistes, després que uns desconeguts els retiressin durant la matinada i fessin malbé altres materials.

Només han quedat alguns plàstics grocs que decoren la barana del pas superior de la via del tren.

Alguns elements com les tarimes de fusta des d'on es diu bona nit als presos, o cons de senyalització que s'utilitzen per regular el transit també van ser objecte de danys i desperfectes. Els autors van substituir les estelades de les copes dels arbres per banderes espanyoles.



Demà no hi ha actes al pla

Després del retorn, dimecres passat, dels presos independentistes al centre penitenciari de Sant Joan, demà era previst que també es reiniciessin les concentracions que cada diumenge es van fer al llarg de mesos per donar-los suport, abans no van ser traslladats a Madrid per al judici al Suprem. Concentracions encapçalades especialment pel col·lectiu Música per la Llibertat. Ahir, però, aquest mateix col·lectiu va comunicar que davant la situació extrema d'aquests dies d'onada de calor i l'elevat risc d'incendi que comporta aquesta situació, s'ha decidit suspendre la convocatòria per a demà, d'acord amb Mossos d'Esquadra i Policia Local de Sant Joan. L'objectiu és evitar la concentració de gent en una situació de risc com la d'aquests dies i en un espai sensible.