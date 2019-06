L'onada de calor assoleix el pic màxim i deixa xifres històriques a les comarques centrals

Temperatures extremes amb xifres de rècord en observatoris de les comarques centrals. És el balanç que va deixar ahir l'onada de calor en el seu punt màxim des que va arrencar a començament de setmana, i que en algunes poblacions va fer pujar els termòmetres fins a nivells mai vistos des que es recullen dades.



És el cas d'Artés, que va assolir 43,6 graus, la temperatura més alta de tot Catalunya i també de tota la sèrie històrica en els 30 anys de dades recollides pel conjunt d'estacions del Meteocat. El rècord fins ara eren els 43 graus del juliol del 2015 que s'havien assolit a Artés i a Banyoles. A banda d'Artés, el Pont de Vilomara, amb 43,5 graus, i Súria, amb 43,3, van ser les poblacions de la Catalunya Central on ahir va fer més calor.



El Bages i comarques de l'interior de Girona van ser ahir les zones més castigades per la calor a tot Catalunya, fins i tot per sobre de les Terres de Ponent, on dijous s'havien registrat els nivells més elevats. Poblacions com Sant Salvador de Guardiola, Sallent, Fals, i Manresa van superar els 42 graus, amb temperatures també insòlites, i encara més a final de juny. A la capital del Bages, on el termòmetre es va enfilar fins als 42,3 graus, es va fer el rècord de temperatura màxima en un mes de juny des que el 1985 es van començar a recollir dades al Camp d'Aprenentatge del Bages (a la Culla), i gairebé es va assolir el rècord absolut, que ara per ara es troba en els 42,5 graus de l'agost del 1987 i del juliol del 1994.



Altres observatoris com el de Pujalt, a l'Anoia, també van tenir registres històrics. Fins ahir, mai s'havien assolit els 38,7 graus de màxima en 16 anys de dades.



Si dijous hi va haver mitja dotzena d'observatoris de les comarques centrals que van superar els 40 graus de màxima, ahir aquesta xifra va passar de la vintena. A part del Bages, on més es va deixar notar la calor va ser en punts de l'Alt Urgell, com Organyà i Oliana, i també del sud del Solsonès i meitat sud del Berguedà. En canvi, a l'Anoia i el Baix Llobregat també va fer una calor extrema, però rarament els termòmetres van passar dels 40 graus. En punts de la Cerdanya, com a la capital, la temperatura fins i tot va recular unes dècimes respecte de dijous, i ahir la màxima va quedar als 34,7 graus. S'espera que avui els termòmetres quedin lleugerament més frenats arreu.



L'onada de calor també ha portat mínimes elevades, i ahir se situaven per sobre dels 20 graus en alguns observatoris.