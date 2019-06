«El territori es va obrint, però parlar de la condició sexual encara és un tabú»

Coincidint amb els actes a l'entorn del dia de l'alliberament LGTBI del 28 de juny, aquesta setmana s'ha fet la presentació a la Catalunya Central de l'ATC Llibertat, l'Associació de Transsexuals, Intersexuals i Transgèneres de Catalunya. L'acte es va fer a Sant Vicenç, on fa quatre anys hi van anar a viure la presidenta de l'associació, Gina Serra, i la vicepresidenta, Joana López.

ATC Llibertat va néixer el 2003 per «buscar la igualtat real de les persones trans», apunta Serra. Dona assessorament i atenció sobre salut, tractaments o altres qüestions a transsexuals, intersexuals i trangèneres, però en general a tot el col·lectiu LGTBI, i ho fa com a institució pont cap a altres associacions, especialment amb l'associació estatal de famílies de menors transsexuals, Chrysallis; i també amb la Plataforma Trans, que lluita per una llei de gènere, o Trans*forma la Salut, entre altres.

A partir de la seva arribada a Sant Vicenç, ara fa uns 4 anys, l'associació ha atès una quarantena de persones del territori, «on tractar sobre la condició sexual encara és un tabú», diu Serra. «Aquí més que a Barcelona, una persona gay o trans moltes vegades amaga la seva condició», afegeix, i tot i admetre que la situació està canviant, «hi ha camí per recórrer, perquè normalment no es comença a reaccionar fins que no hi ha un problema». Diu que la solució passa per formar treballadors de l'administració, agents, i professionals de diversos àmbits, sobretot de l'escola, perquè informin i eduquin en la diversitat. «Calen xerrades que visibilitzin les situacions d'injustícia, i eliminar el model de vida patriarcal».