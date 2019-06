Les investigacions en R+D avancen per trobar nous usos per a la sal i el sector energètic té un elevat potencial

L'àmbit de l'energia és un dels sectors en què investiga actualment l'empresa minera ICL per trobar nous usos per a la sal que genera l'extracció de potassa de les mines del Bages.

En l'acte d'ahir va ser el mateix conseller delegat de la compa-nyia, Carles Aleman, qui va assegurar que en el futur «hi haurà moltes possibilitats per a la sal» i que «en l'àmbit de l'energia hi pot haver un gran avenç».

També el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, es mostrava convençut que «trobarem nous usos per a la sal i relacionats amb la transició energètica».

Des de ja fa uns quants anys l'empresa treballa en l'àmbit de l'R+D per tal de trobar nous usos a la sal, que a la muntanya hi és barrejada amb fang i altres residus propis de l'activitat minera i que és tractada en una planta de què disposa la mateixa empresa per purificar-la i donar-li una sortida comercial.

Si les investigacions que actualment hi ha en marxa arriben a bon port, es podria ampliar el mercat, que donaria una nova sortida al que fins ara, en bona part, han estat residus que ha generat l'extracció minera i que tenien poca sortida comercial.

L'excedent de la sal que surt de les mines és el motiu pel qual la major part –una part sí que es destina als mercats– s'acabava acumulant aquests últims anys als dipòsits del Cogulló en el cas de Sallent o el del Fusteret, encara actiu, en el cas de l'activitat minera de Súria, i on ara també van a parar els excedents de sal generats a l'explotació de Sallent, que hi són traslladats en camions.