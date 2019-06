Meandre reclama que s'obri un debat supramunicipal per al Pla de Bages

El col·lectiu Meandre ha reclamat que els ajuntaments i forces polítiques dels municipis del Pla de Bages obrin un període de diàleg i debat per «assolir un consens sobre l'ordenament i la protecció de la plana agrícola i forestal que tant el poble de Sant Fruitós com la ciutat i pobles de la plana necessiten».

Han expressat aquesta crida mitjançant un comunicat que han fet públic un cop passades les eleccions municipals i constituïts els nous ajuntaments, després que el 6 de març passat, a les acaballes de l'anterior mandat, el consistori de Sant Fruitós de Bages deixés sobre la taula el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que estava redactant i tirant endavant, però que finalment va retirar del ple en què se n'havia de fer l'aprovació inicial després de la controvèrsia que havia generat.

En aquest sentit, Meandre diu que va celebrar junt amb la Plataforma Salvem el Pla de Bages la retirada de la proposta del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sant Fruitós, «que pretenia reservar en sòl no urbanitzable una àrea que permetria en el futur ampliar les 102 ha actuals de sol industrial fins a les 253 ha. Una autèntica barbaritat, més si es té en compte que el 40% dels polígons actuals estan desocupats. La plana del Mas les Oliveres i Olzinelles i la Vall dels Horts, que fa anys havien escapat de la voracitat constructora que va impulsar els polígons del Pla del Mas i Plans de la Sala, quedaven potencialment afectats en un futur».

És en aquest context que el col·lectiu demanda públicament que «una vegada retirada aquesta incomprensible proposta de POUM [tot i que el que va expressar l'equip de govern era que el deixava sobre la taula perquè l'emprengués el nou consistori, que manté el mateix grup al capdavant], vam creure que aquest fet era un pas enrere necessari per poder encetar un període de diàleg». Un debat que, incideixen, ha de ser «no només amb l'equip de govern de Sant Fruitós i altres forces polítiques, sinó també entre els Ajuntaments de tots els pobles del Pla de Bages i Manresa per assolir un consens sobre l'ordenament i la protecció de la plana agrícola i forestal que tan el poble de Sant Fruitós com la ciutat i pobles de la plana necessiten».

Meandre també argumenta que «l'estat d'emergència climàtica en el que ens trobem , fa que sigui necessari i urgent definir les estratègies contra el canvi climàtic i la pèrdua de biodiversitat». I que en aquesta situació «cal replantejar a nivell local els models de creixement sostenible i definir les accions que s'han de portar a terme amb una visió supramunicipal». Per aquest motiu, reclamen que «una vegada constituïts els nous Ajuntaments, demanem a les noves alcaldesses, alcaldes i equips de govern del Pla de Bages que es posin a treballar conjuntament per reformular els polígons industrials buits, protegir definitivament el poc que queda del mosaic agrícola i forestal del Pla de Bages i recuperar els corredors ecològics tallats per polígons com el del Grau».