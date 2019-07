Aixequen les restriccions al Parc Natural de Montserrat

Agents controlant els accessos per camins a Montserrat, el 28 de juny

Agents controlant els accessos per camins a Montserrat, el 28 de juny PN MONTSERRAT

Els accessos al Parc Natural de Montserrat s'han reobert aquest dilluns un cop Protecció Civil ha decretat que es passi del nivell de Pla Alpha 3 al Pla Alpha 2 pel descens de la temperatura i les condicions extremes que havia portat l'onada de calor. Unes condicions que van portar a aplicar aquestes restriccions parcials en la mobilitat pel massís de Montserrat des de divendres.

Cal recordar que aquest tancament afectava camins que permeten endinsar-se en el parc natural, inclòs el funicular de Sant Joan, que facilita l'accés a les parts altes de la muntanya i que es converteix així en un punt d'inici de diferents rutes.

En canvi, sí que s'han mantingut oberts tant les carreteres de Monistrol com de Can Maçana per poder arribar fins al monestir al llarg d'aquests dies.

Tanmateix, tal i com ja informava Regió7, divendres ja es van notar els efectes de la restricció, ja que l'afluència de vehicles i persones s'havia reduït al voltant del 30% en la primera de les jornades en què es van aplicar aquestes mesures. En un dia normal poden arribar a passar per la zona unes 8.000 persones. El monestir, en canvi, funcionava amb normalitat i les visites, sobretot del públic estranger que arriba des de Barcelona, no es van veure afectades.

Per tant, des d'aquest dilluns els camins estan reoberts i el funicular torna a funcionar amb normalitat.