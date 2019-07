Bombers, ADF i voluntaris es reuneixen per recordar l'incendi

La manresana Montse Roldan es va presentar, fa 25 anys, en plena voràgine per apagar l'incendi, al Parc de Bombers de Manresa amb entrepans, un pollastre que havia preparat i un pastís. «Vaig trucar a una amiga perquè m'ajudés a portar-ho tot en cotxe. Quan hi vaig arribar, em van dir 'Montse, on vas amb tant menjar'?», és una de les poques anècdotes entranyables d'aquella setmana de juliol del 1994. La majoria de vivències van ser dures. Una vintena de persones vinculades a Bombers i les ADF, que van participar en les tasques d'extinció, es van trobar dissabte al matí a Castelltallat.

La trobada va servir per recordar anècdotes i recordar, amb la distància dels anys, aquells dies fatídics. A part d'antics responsables de Bombers, de Protecció Civil i ADF, també hi havia autoritats amb càrrecs de responsabilitat en el moment dels incendis, com l'expresident del Consell Comarcal del Bages Francesc Iglesias i l'exregidor manresà Josep Maria Sala. Van fer un esmorzar al restaurant de Castelltallat. No és una casualitat que es trobessin en aquest indret, ja que va ser en aquesta zona on les flames van prendre força. Durant l'esmorzar es van projectar fotografies dels dies en què Bombers, entre altres cossos de seguretat, i habitants de les comarques centrals es van mobilitzar per apagar el gran incendi.

Els participants també es van desplaçar, posteriorment, al Parc de Bombers de Manresa i van poder veure l'evolució que hi ha hagut al llarg d'aquest quart de segle en la gestió dels efectius. Al parc van poder veure com actualment hi ha pantalles per controlar, per exemple, per on es mouen els vehicles de Bombers. La trobada la van dur a terme, segons els organitzadors, perquè per a molts van ser dies impactants i intensos.