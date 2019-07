La mostra del Consell del Bages sobre refugiats arriba a Balsareny

L'exposició ja s'ha pogut veure en altres municipis, com ara a Cardona

La biblioteca de Balsareny acollirà a partir d'avui l'exposició que promou el Consell Comarcal del Bages i que té l'objectiu de sensibilitzar la població i denunciar el drama que viuen les persones refugiades

La mostra s'anomena «Refugiades de lluny i de prop», està organitzada per l'Associació Catalana per la Pau i mostra els testimonis de dones que van patir l'exili de la Guerra Civil Espanyola i dones que estan patint l'exili de la guerra de Síria.

Aquesta exposició, concretament, estableix un paral·lelisme entre la Maternitat d'Elna i el projecte de Mafraq, a Jordània.

En el primer cas, els fets van succeir a França ara fa vuitanta anys. Davant la despreocupació de l'Estat francès per les persones refugiades al seu país, Elisabeth Eidenbenz va organitzar un espai on les dones poguessin donar a llum i criar els seus nadons en condicions de pau, lluny dels inhòspits i terribles camps de refugiats. Actualment, l'associació Arab Women Organization (AWO) treballa amb refugiades sirianes a Jordània: els ofereix suport psicològic i teràpia ocupacional, assistència legal i formació. La mostra ja ha passat per Sant Joan, Sant Fruitós, Cardona i Navàs.