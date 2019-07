Sant Joan valorarà els pros i contres de fer nou l'institut Cardener o remodelar l'actual

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada vol estudiar amb deteniment si opta per una remodelació a fons de l'actual institut Cardener o bé per fer un edifici de nova construcció. El departament d'Educació ha fet un avantprojecte sobre la possible reforma de l'actual edifici, però també s'ha posat a disposició de l'Ajuntament per fer-lo nou si aquest li cedeix un solar on ubicar-lo. Els terrenys hi són, «i ara ho hem de parlar amb els tècnics i amb l'equip de govern» que s'acaba de constituir, tal com ha explicat a aquest diari el nou alcalde, Jordi Solernou.

Els terrenys són en un solar situat a un extrem del carrer de Josep Vicenç Foix, a tocar del carrer Josep Casas, que està qualificat zona zona d'equipament públic segons el pla d'usos de l'ordenament municipal. L'Ajuntament ja en va informar al conseller d'Educació, Josep Bargalló, en la visita que va fer uns dies a Sant Joan per veure els dos instituts de la població, i ara ha de valorar si el solar reuneix les característiques per a la construcció del nou institut.

Es tracta d'uns terrenys amplis, però que s'haurien de cedir al departament «nets de càrregues», i això vol dir amb tots els serveis de llum i aigua... i s'hauria de reomplir el solar de terra i deixar-lo al mateix nivell del carrer. A més, cal veure què s'ha de fer amb una torre d'alta tensió que hi ha a tocar, de manera que el procés per a la cessió dels terrenys «no seria gens àgil». Per altra banda, sobre la taula hi ha la reforma i ampliació proposada a l'edifici actual segons l'avantprojecte del departament, que passaria per enderrocar bona part de les edificacions actuals i fer-les noves i més grans. Possiblement aquesta actuació seria més ràpida que una construcció nova, diu Solernou, però també s'ha de tenir en compte que la resta d'edificacions quedarien velles, l'espai de pati potser quedaria petit, i que s'hi hauria de treballar en la remodelació amb els alumnes fent classe.

Totes dues opcions tenen els seus pros i els seus contres, apunta Solernou, i d'aquí ve la necessitat d'estudiar-ho bé amb l'ajuda dels tècnics municipals. «Hem de veure què és millor i també en funció del pressupost que tenim», atès que l'Ajuntament hi hauria de posar part de diners. A més, tant en un cas com en l'altre «no podem fer una cosa que quedi obsoleta, sinó que s'ha de mirar de garantir la capacitat i la funcionalitat a uns quants anys vista».

La idea és que l'institut Cardener a la llarga incorpori també el Batxillerat. Actualment té dues línies, però només d'ESO, que acullen un total de 266 alumnes. El municipi també disposa de l'institut Quercus, on aquest curs han estudiat 710 alumnes repartits entre les quatre línies d'ESO, les dues de Batxillerat i els cicles formatius de grau superior.