El nou govern de Sallent aprova un cartipàs amb tres dedicacions exclusives

L'Ajuntament de Sallent ha aprovat en un ple extraordinari el nou cartipàs municipal i les retribucions del nou equip de govern d'ERC, encapçalat per Oriol Ribalta. El nou consistori, que a partir d'ara celebrarà els plens cada dos mesos, està format per set regidors i comptarà amb tres dedicacions exclusives i una de parcial.

L'alcalde, Oriol Ribalta, i els regidors Sílvia Tardà i Miquel Estruch són els tres respresentants que tindran dedicació exclusiva, mentre que Diego Miranda la tindrà parcial. Segons Ribalta, l'increment del nivell de dedicacions (la legislatura passada n'hi havia dues d'exclusives i una de parcial) respon al fet que «creiem que Sallent mereix molta dedicació i és un moment que cal que l'equip de govern hi siguem al 100 per cent». Quant a les retribucions, Ribalta destaca que «les hem rebaixat un 15% i hem posat tots els regidors al mateix nivell» i oscil·la entre els 35.000 i els 40.000 euros anuals.

A banda de l'alcaldia, Oriol Ribalta portarà també la regidoria de Governació, que inclou la Policia Local i Protecció Civil, i Personal, amb Recursos Humans, Serveis Generals i Règim Intern. Sílvia Tardà, s'encarregarà de les carteres d'Educació, Infància i adolescència, Joventut, Benestar Social i Família i Sanitat i Promoció de la Salut. Miquel Estruch estarà al capdavant d'Urbanisme i obres públiques, Serveis Municipals, Manteniment, Patrimoni, Mon Rural, Medi Natural i ADF, Sostenibilitat i Habitatge. Per la seva banda, Diego Miranda serà regidor de Cultura, Festes, Cooperació i Esports.

Neus Solà serà l'encarregada de Comunicació, Turisme, Promoció i imatge del Poble, Participació Ciutadana i Residència. La cartera d'Hisenda és per a Carme Escámez i Cristina Luna serà la titular de Promoció econòmica, Ocupació, Comerç i consum i Activitats. Ribalta ha desacat que s'ha fet una «reconfiguració de carteres segons els àmbits temàtics» i «la plena vocació de servei» de tots els regidors. Les quatre tinences d'alcaldia seran per a les quatre regidores de l'equip govern: Sílvia Tardà, Neus Solà, Carme Escámez i Cristina Luna.

D'altra banda, a partir d'ara els plens seran bimensuals i no mensuals per «facilitar el funcionament del consistori» i que les sessions disposin de continguts suficients. «Volem establir mecanismes senzills i pràctics que facilitin la participació i el mes que no hi hagi ple establirem una dinàmica de treball per tractar els temes amb l'oposició i es pugui fiscalitzar el govern», assegura l'alcalde.

Fem Poble acusa ERC de fer vella política i mantenir sous encoberts a regidors

Fem Poble, la formació vinculada a la CUP que s'ha quedat a l'oposició amb dos regidors juntament amb els 4 de Junts per Sallent, és crítica amb el nou cartipàs per l'augment del 63 % de la despesa salarial dels regidors amb dedicació i pels «sous encoberts» que diu que tindrà la resta del govern sense dedicació establerta. En un comunicat, Fem Poble expressa la seva decepció perquè «el canvi que els sallentins anhelaven de moment no arribarà», i en aquest sentit, acusa ERC de mantenir «velles maneres de fer política» que també criticava del govern convergent sortint.

Fem Poble retreu als republicans l'augment de 52.500 euros anuals (un 63 %) respecte l'anterior mandat que calcula que suposarà el nou cartipàs pel que fa a la despesa en salaris dels regidors amb dedicació, que li costaran a l'Ajuntament 135.000 euros l'any, tenint en compte que n'hi haurà tres amb dedicació exclusiva (i no dos com fins ara), i un amb dedicació parcial. Les xifres surten dels 40.000 euros que cobrarà l'alcalde (com abans) i un dels regidors amb dedicació exclusiva, dels 35.000 que cobrarà un altre dels regidors amb plena dedicació, i dels 20.000 euros anuals del regidor amb dedicació parcial. Segons Fem Poble, el 2015 aquest còmput global era de 82.500 euros, i tots els regidors amb dedicació exclusiva en cobraven 30.000.

Els tres membres restants del govern cobraran indemnitzacions per assistència a juntes i a plens, que Fem Poble considera «uns sous encoberts que suposen 1.000 euros més al mes per a cada regidor sense dedicació establerta». La formació recorda que l'Oficina Antifrau demana que s'intenti evitar aquesta fórmula per les implicacions que considera que té en la manca de seguretat Social i transparència.

Fem Poble fa una doble crítica a ERC per reduir a la meitat la convocatòria ordinària de plens, i en canvi, «duplicar» la indemnització dels regidors, que passa dels 131 euros del 2015 als 270 actuals. La formació cupaire entén que fer menys plens «reduirà l'activitat política dels grups municipals, la possibilitat de confrontar idees i propostes amb l'oposició, i la possibilitat que els ciutadans participin de la vida política».