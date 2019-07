Més de 225 persones participen en activitats de sensibilització contra el tabaquisme a Súria

Més de 225 persones participen aquests dies en les activitats que ha organitzat l'Equip d'Atenció Primària de Súria per promoure un estil de vida saludable i allunyat del consum de tabac. També s'han obert punts informatius al CAP Goretti Badia de Súria i als consultoris Valls-Palà i Callús pels quals han passat centenars de persones. La proposta s'emmarca dins de la celebració de la 20a Setmana sense Fum.

Entre les diverses activitats que s'han programat, hi ha l'experiència de canviar cigarretes o burilles per pomes, que s'ha fet a l'ambulatori de Súria gràcies a l'aportació del supermercat de la Unió de Cooperadors d'aquest municipi. L'intercanvi forma part d'una activitat d'informació i sensibilització en què, a partir de l'estructura d'uns grans pulmons en forma d'arbre, es donaven missatges visuals per visualitzar la salut i el respecte ambiental.

També s'han fet activitats a l'institut, com ara el taller «què vols saber del tabac?», i una atenció individualitzada a alumnes fumadors. Als consultoris de Callús i Valls-Palà s'ha dut a terme una taula informativa, i a Súria també s'ha fet una actualització en tabaquisme adreçada a professionals de la salut.