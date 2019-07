La plaga d'erugues que ataca el boix provoca una invasió de papallones

Un núvol de papallones rodejant un fanal encès, el vidre d'un establiment o el parabrisa d'un cotxe envaït pels insectes són algunes de les imatges que s'han pogut veure durant els darrers dies en diversos punts de la comarques del Moianès, el Bages i el Berguedà. Es tracta de la papallona del boix, una espècie provinent de l'est de l'Àsia que ha esdevingut una plaga que ataca la planta provocant-li la mort, i que en alguns punts forma autèntiques cortines, molt molestes, per exemple, si es condueix.

Les seves erugues només s'alimenten d'aquest arbust i l'afecten greument tal com ja va explicar Regió7. Ara, però, amb l'arribada del bon temps, ha sorgit un nou fenomen, les papallones, que s'han estès per diversos punts de la regió central. Els veïns del territori asseguren que mai no havien vist una quantitat tan gran de papallones concentrades en un mateix punt.

«Aquest últim cap de setmana, el vidres del restaurant van quedar atapeïts de papallones», explica la veïna de Calders Pilar Rocasalbas, al capdavant del restaurant Soldevila. Destaca que inclús es formen catifes de papallones al terra. Comenta que la papallona del boix és fàcil de reconèixer per té les ales blanques i la franja externa és marronosa.

La dispersió d'aquesta espècie asiàtica es fa a través del vol dels exemplars adults, que poden recórrer distàncies llargues. Un dels punts on s'han detectat onades d'aquesta espècie és a Artés. Per exemple, a l'escola bressol Moixaines, «un cúmul de papallones volen pel pati i mantenim les finestres tancades», explica la directora del centre, Maria Jesús Pous. Un altre de les zones amb més presència és l'eix Transversal, on els conductors es troben amb el parabrisa ple de papallones.

Diversos ajuntaments han compartit la situació amb especialistes. La regidora de Medi ambient de l'Ajuntament de Santa Maria d'Oló, Dolors Serral, explica que, el departament d'Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació, «ens va indicar que el control efectiu de la papallona del boix a l'entorn natural és inviable».

No obstant això, el departament està estudiant estratègies per garantir la pervivència de les boixedes. «Sí que existeixen eines efectives en el cas dels jardins particulars i n'hem difós mesures», destaca l'alcalde de Navàs, Genís Rovira.