Fem Poble acusa ERC de fer vella política i mantenir sous encoberts a regidors

Fem Poble, la formació vinculada a la CUP que s'ha quedat a l'oposició amb dos regidors juntament amb els 4 de Junts per Sallent, és crítica amb el nou cartipàs per l'augment del 63 % de la despesa salarial dels regidors amb dedicació i pels «sous encoberts» que diu que tindrà la resta del govern sense dedicació establerta. En un comunicat, Fem Poble expressa la seva decepció perquè «el canvi que els sallentins anhelaven de moment no arribarà», i en aquest sentit, acusa ERC de mantenir «velles maneres de fer política» que també criticava del govern convergent sortint.

Fem Poble retreu als republicans l'augment de 52.500 euros anuals (el 63 %) respecte de l'anterior mandat que calcula que suposarà el nou cartipàs pel que fa a la despesa en salaris dels regidors amb dedicació, que costaran a l'Ajuntament 135.000 euros l'any, tenint en compte que n'hi haurà tres amb dedicació exclusiva (i no dos com fins ara), i un amb dedicació parcial. Les xifres surten dels 40.000 euros que cobrarà l'alcalde (com abans) i un dels regidors amb dedicació exclusiva, dels 35.000 que cobrarà un altre dels regidors amb plena dedicació, i dels 20.000 euros anuals del regidor amb dedicació parcial. Segons Fem Poble, el 2015 aquest còmput global era de 82.500 euros, i tots els regidors amb dedicació exclusiva en cobraven 30.000.

Els tres membres restants del govern cobraran indemnitzacions per assistència a juntes i a plens, que Fem Poble considera «uns sous encoberts que suposen 1.000 euros més al mes per a cada regidor sense dedicació establerta». La formació recorda que l'Oficina Antifrau demana que s'intenti evitar aquesta fórmula per les implicacions que considera que té en la manca de Seguretat Social i transparència.

Fem Poble fa una doble crítica a ERC per reduir a la meitat la convocatòria ordinària de plens, i en canvi, «duplicar» la indemnització dels regidors, que passa dels 131 euros del 2015 als 270 actuals. La formació cupaire entén que fer menys plens «reduirà l'activitat política dels grups municipals, la possibilitat de confrontar idees i propostes amb l'oposició, i la possibilitat que els ciutadans participin de la vida política».