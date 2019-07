UP demana que es tingui en compte l'ús agrari dels camins de les futures Vies Blaves

Unió de Pagesos ha presentat un seguit d'al·legacions al Pla Director Urbanístic (PDU) Vies Blaves de Barcelona, que preveu habilitar com a vies de circulació a peu i en bicicleta les ribes dels rius Llobregat, Cardener i Anoia al llarg de les diferents comarques que travessen. Un projecte que afectarà un recorregut d'uns 300 quilòmetres al llarg d'una seixantena de municipis, preferentment de camins ja existents i que UP assenyala que majoritàriament són utilitzats per vehicles especials agraris.

En les seves observacions, el sindicat demana a l'administració que incorpori a la memòria del PDU l'anàlisi de les afectacions sobre els espais agraris que pot comportar. Es requereix que aquesta anàlisi inclogui, d'acord amb la llei d'espais agraris, l'estudi i motivació de les solucions proposades per dotar de funcionalitat vial i sostenibilitat el conjunt de camins existents pels quals es volen fer transcórrer les anomenades Vies Blaves.

En aquest sentit, Unió de Pagesos insta les administracions a assegurar que els camins ja existents que s'adaptin per ajustar-se al traçat del pla es modifiquin tenint en compte diversos paràmetres en defensa de la feina dels i les professionals del sector agrari, com ara adaptar l'amplada de les vies a la de les màquines agrícoles, garantir que les senyalitzacions i els elements de separació no obstaculitzin els girs o bé que els vehicles agraris tinguin prioritat de pas respecte vianants i ciclistes en els accessos i els encreuaments.

Finalment, i davant el previsible augment de visitants a l'entorn agrícola que comportaria l'aplicació del pla, el sindicat també demana que s'inclogui en el pla fer pedagogia i difusió de bones pautes de conducte al camp entre els usuaris i usuàries de les Vies Blaves, «per tal que la seva presència no esdevingui invasiva i provoqui danys a l'entorn i per reivindicar la tasca de la pagesia com a part bàsica del paisatge natural de casa nostra».

Per tots aquests motius, Unió de Pagesos insta també l'administració a incorporar a l'òrgan gestor del PDU de les Vies Blaves «un representant de les organitzacions agràries més representatives per tal de vetllar pel bon funcionament del pla».