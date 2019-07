El Consell demana que no s'obligui a usar el teletac a la C-16 per als descomptes de fa una dècada

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, el president de Montepio de Conductors, Llorenç Juanola i la nova presidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, Sílvia Gratacós, s'han reunit amb responsables del departament d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya per abordar la problemàtica dels descomptes al peatge de la C-16, entre Manresa i Terrassa.

Cal recordar que a partir de l'1 de setembre les bonificacions que s'apliquen des de fa més d'una dècada en dies laborables i que suposen una rebaixa del 45% de l'import total només seran vàlides per als conductors que facin servir mètodes telemàtics de pagament, com ara el Via T (teletac) o l'aplicació per a mòbils Satelise.

Agustí Comas ha mantingut la posició contrària del Consell a aquest fet i ha reclamat que «tenint en compte que no s'ha trobat la fórmula òptima per aconseguir descongestionar el tram sud de la C-55, ja que l'augment de conductors que fan servir la C-16 no ha estat el desitjat, és injust que els que sí que circulen per aquesta via però no tenen sistemes telemàtics hagin de pagar més, ja que no tenen una altra alternativa més ràpida per accedir a Barcelona».

Segons el president del Consell Comarcal, «aquesta és una raó suficient per exigir a la Generalitat que es prorroguin els decrets que fixen que els descomptes siguin aplicables a tots els conductors, i que la pròrroga s'allargui fins que s'implanti el sistema de vinyeta», tal com des del Consorci Viari, els ajuntaments i el món econòmic i social s'ha vingut reivindicant durant aquests darrers quatre anys.

Des de l'any 1999, els usuaris de l'autopista disposen d'una rebaixa d'un 45% de l'import, aplicat de dilluns a divendres laborables a totes les hores i trajectes, sense excepció. A banda d'aquest primer descompte, els usuaris disposen d'unes bonificacions en dues franges del dia considerades hores punta, del 100% i el 50% depenent del recorregut. Aquests descomptes s'apliquen de dilluns a divendres no festius entre les 7 i les 10.30h, i entre les 17 i les 21h.

Si no canvia la decisió de la Generalitat, a partir del mes de setembre aquesta rebaixa del 45% que s'aplicava sense cap requisit desapareix, i només serà efectiva si es disposa de mètodes telemàtics de pagament, de la mateixa manera que la bonificació específica de les hores punta. El Consell Comarcal del Bages es manté ferm en demanar que no només no s'implementi aquesta mesura, sinó que aquests descomptes s'apliquin les 24 hores del dia de dilluns a divendres i no només en determinades hores.

Agustí Comas ha explicat que «sempre hem exigit que s'alliberi el peatge de la C-16 per a millorar d'una vegada per totes la mobilitat a la nostra comarca. Per tant no ens podem conformar amb aquesta decisió de restringir encara més els descomptes a l'autopista. Fins ara no s'ha assolit l'objectiu de rebaixar el trànsit de la C-55, per tant, exigim a la Generalitat que atengui les demandes del territori fins que s'implementi definitivament el sistema de vinyeta». A principis de 2019 la mitjana de vehicles que transitaven per la via era de 5.200 al dia, xifra que augmenta cada mes i que pot estroncar-se en el moment que es canviï la forma de pagament per accedir als descomptes.

De moment, la Generalitat no ha manifestat la intenció de prorrogar les bonificacions i té previst llençar una campanya al territori per informar de la necessitat de fer servir la Via T o el Satelise per gaudir dels descomptes a la C-16. Sílvia Gratacós i Llorenç Juanola mostren el seu desacord amb aquesta mesura i han reclamat que s'informi específicament a les empreses sobre aquest sistema dels descomptes. Es calcula que un 40% dels usuaris de la via són professionals autònoms i empreses que no utilitzen mitjans telemàtics de pagament.

Per altra banda, Agustí Comas ha sol·licitat al Coordinador de la Comissió de Seguiment de millora de la línia R4 de Rodalies, Pere Macias, que es torni a convocar la taula constituïda el passat mes d'abril, tal i com es van comprometre, per tal de fer un control del desenvolupament dels projectes pendents en aquesta línia.