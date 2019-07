L'escola d'Avinyó, premiada per Educació 360

L'Escola Barnola d'Avinyó ha rebut el segon premi de la Crida Centres Educatius 360 amb el projecte «Procrea: el procés creatiu en l'educació d'Avinyó», per la proposta de repensar els horaris, incloure noves metodologies que personalitzen els aprenentatges i treballar a partir de procesos creatius amb l'entorn. Educació 360 és una aliança per promoure més oportunitats educatives i connectar temps i espais educatius impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona.