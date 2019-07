Localitzen un emú passejant-se per Horta d'Avinyó

Horta d'Avinyó han tingut un curiós visitant aquest dijous a la tarda. Es tracta d'un emú que ha decidit sortir a passejar pel municipi bagenc, i que ha estat enxampat per diversos usuaris de les xarxes socials.



L'emú hauria estat caminant pels carrers del municipi durant el migdia i ja feia dies que corria per la zona, segons un testimoni consultat per Regió7. Posteriorment, els Agents Rurals han capturat l'animal, que segons una usuària de Twitter «és gros i corre molt», i l'han traslladat a una granja de Castellnou perquè el cuidin mentre en busquen els propietaris.





Estruç, emú, o el que sigui, és gros i corre molt! Com li peti, en 10 minuts es planta a l'eix tot seguint el camí! pic.twitter.com/VbWHapP9CL — EmmaBerga (@EmmaBerga) 4 de julio de 2019