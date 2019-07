Els Mossos immobilitzen els taxis il·legals que porten turistes a Montserrat

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb inspecció de trànsit, van establir ahir un dispositiu de trànsit a la rotonda d'entrada del monestir de Montserrat per tal de controlar l'augment de vehicles que transporten turistes de manera il·legal. Diversos vehicles amb passatgers, entre els quals es trobaven turismes, furgonetes i autobusos, van quedar immobilitzats al llarg del matí per la falta de l'autorització que els acredita per traslladar turistes. La freqüència d'aquest tipus de control ha augmentat durant els últims mesos davant l'increment de trasllats irregulars. Els agents asseguren que Montserrat és un dels punts on es detecten més vehicles sense autorització, ja que és un indret estrella per als turistes.

El sergent de trànsit de Mossos d'Esquadra de la regió central, Ramon Aldomar, destaca que «s'ha detectat un augment d'aquest tipus d'infraccions i, per aquest motiu, avui hem establert aquest dispositiu a Montserrat». Detalla que per tal de controlar aquesta pràctica irregular «situem els dispositius en llocs freqüentats per turistes com podria ser l'aeroport, el port, la Sagrada Família o Montserrat». Remarca que no és el primer dispositiu que es munta al peu del monestir de Montserrat. Considera que aquesta pràctica «provoca una competència deslleial al sector del transport».

Aldomar explica els casos més freqüents que detecten. «Normalment, trobem vehicles particulars que transporten viatgers sense cap tipus d'autorització, furgonetes que es dediquen a fer rutes turístiques sense autorització per fer transport de viatgers per carretera o taxis que es troben fora del seu àmbit d'actuació», assenyala.

Durant les primeres hores del dispositiu, es van detectar força casos en poc estona. Un d'ells és el xòfer d'un autobús immobilitzat que es presta a explicar la seva situació. «En aquests moments, no disposo de la documentació reglada perquè encara s'està tramitant l'autorització que vaig demanar fa un mes», comenta José Manuel Ayuso. «Ara m'han immobilitzat el vehicle però, com que es tracta d'un problema burocràtic, em deixaran traslladar els trenta passatgers que porto», afirma.

El sergent de trànsit especifica que, si el vehicle il·legal només es desplaça dins del territori català, s'aplica la llei catalana del taxi, que implica una sanció de 4.000 euros i la immobilització del vehicle. Aleshores s'avisa un altre vehicle perquè transporti els viatgers al lloc de partida. En canvi, si el vehicle es desplaça fora de Catalunya, s'aplica la llei d'ordenació de transport terrestre. En aquest cas, la sanció també és de 4.000 euros «però s'evita la immobilització del vehicle».

Destaca que, en el cas dels autobusos, «és habitual trobar busos que provenen de països de l'exterior de la Unió Europea que, un cop arriben a Catalunya, fan trasllats interns que aleshores no registren en el full de ruta».