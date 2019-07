Arxiven la causa per presumpte delicte ambiental contra Iberpotash i Generalitat

El jutjat d'instrucció número 5 de Manresa ha arxivat la causa contra Iberpotash, dos alts directius de l'empresa i tres alts càrrecs de la Generalitat, per un presumpte delicte contra els recursos naturals i el medi ambient, i per prevaricació ambiental.

La CUP de Sallent va presentar la querella l'any 2014 i denunciava filtracions de residus a aigües de domini públic. Entre els investigats, hi havia José Antonio Martínez Álamo, conseller delegat de la companyia minera en el moment de la querella, i Lluís Fàbregas, director general de Medi Ambient d'Iberpotash; Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat; Maria Assumpta Farran, directora general de Qualitat Ambiental; i Jordi Agustí, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

La CUP va presentar la querella el novembre del 2014 i el jutjat d'instrucció número 5 la va admetre a tràmit a l'estiu del 2015. A la querella s'apuntava l'activitat minera desenvolupada per l'empresa Iberpotash al Bages com a responsable «d'una possible afectació provocada per filtracions de residus salins a aigües de domini públic derivades de l'activitat extractiva de la companyia».

Pel que fa al presumpte delicte de prevaricació ambiental, el jutge va considerar que de la querella es desprenia la presumpta comissió d'aquest delicte «per una possible concessió de llicències il·legals, així com per la hipotètica realització d'informes favorables a la seva concessió, tot i sabent que s'incorria en una possible vulneració de la normativa».

I també «per permetre presumptament la continuació de l'activitat minera d'Iberpotash, sense que suposadament l'empresa superés alguns tràmits i controls administratius exigits per la legislació».

En relació amb aquest cas, la Generalitat –i en la mateixa línia l'empresa– sempre va defensar que el desenvolupament de l'activitat minera al Bages s'estava realitzant de manera ajustada a la legislació urbanística i mediambiental.

De fet, en el moment que es va conèixer la imputació que finalment ha derivat en l'arxivament de la causa, la conselleria de Ter-ritori i Sostenibilitat també va argumentar que s'estava redactant el Pla Director Urbanístic de la Mineria del Bages, que pretenia ser l'eina d'ordenació i protecció de l'activitat. El PDU està aprovat i vigent des de l'any passat.

Aquest sobreseïment s'ha fet públic només una setmana després que s'hagi acabat la pròrroga que permetia continuar abocant runam salí al Cogulló. La CUP de Sallent s'ha mostrat en desacord amb la resolució judicial però ja ha anunciat que no la pensa re-córrer, ja que no tenen el suport de la Fiscalia, i consideren que ara l'escenari polític i empresarial és un altre amb els abocaments al Cogulló ja finalitzats.