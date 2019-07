La concentració dels diumenges al Pla de Lledoners es torna a suspendre

Aquest diumenge tampoc no hi haurà concentració al Pla de Lledoners en suport als presos independentistes. Com ja va passar la setmana passada, el motiu que no hi hagi convocatòria és per seguretat, d'acord amb els Mossos d'Esquadra, perquè hi ha activada una nova alerta per onada de calor.

El que es vol evitar d'aquesta manera és una concentració de gent en un lloc sensible. El 30 de juny era previst que es reiniciessin les concentracions que cada diumenge es van fer al llarg de mesos per donar suport als líders independentistes presos, després del seu retorn a la presó de Sant Joan de Vilatorrada (el 26 de juny passat), un cop acabat a Madrid el judici al Suprem. Concentracions encapçalades especialment pel col·lectiu Música per la Llibertat.

Diumenge passat es va haver de suspendre pel nivell 3 d'alerta per l'onada de calor que es va activar durant tres dies, i aquest cap de setmana es torna a repetir la situació.