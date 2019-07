Sant Vicenç aprova el nou cartipàs en què tot el govern cobrarà per dedicació i no per indemnització

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat el cartipàs municipal per al mandat actual en què l'alcaldessa, Adriana Delgado, assumirà les regidories d'Urbanisme, Recursos Humans i Organització i Comunicació i Imatge. Delgado compatibilitzarà la feina de secretaria quarta del Parlament de Catalunya amb l'Ajuntament i no tindrà cap retribució per la seva dedicació al capdavant del consistori. L'equip de Govern ha aprovat que tots els regidors i regidores amb responsabilitats passaran a cobrar per dedicació en comptes d'indemnització, tal i com recomana l'Oficina Antifrau de Catalunya.



Distribució de les regidories

El regidor Josep Martí assumirà les regidories de Serveis Municipals, Esports i Seguretat Ciutadana, mentre que les àrees d'Administració i Cultura comptaran amb el regidor Jordi Palma. La regidora delegada de Participació Ciutadana, Turisme i Comerç i Igualtat serà Sílvia Oliveras.



Per la seva part, Gisela Pascual és la nova regidora de Medi Ambient i de Joventut. El cartipàs es completa amb les regidories d'Hisenda, Gent Gran i Salut, que tindrà Míriam Rubio; i de Promoció Econòmica, que assumirà Isabel Pérez. Finalment, el cartipàs es completa amb Joan Baptista Costa, que es responsabilitzarà de les àrees de Benestar Social i Ensenyament.