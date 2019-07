Santpedor aprova el cartipàs amb un increment de la dedicació dels vuit regidors al govern

El ple de Santpedor ha aprovat el nou cartipàs, que entre les principals novetats tindrà l'augment de la dedicació dels 8 regidors de l'equip de govern (ERC i Junts).

L'alcalde, Xavier Codina, tindrà una dedicació exclusiva i gestionarà Governació, Promoció Econòmica, Patrimoni, Brigada, Parcs i Jardins i Comunicació; també tindrà dedicació plena el primer tinent d'alcalde, Agustí Comas, que assumirà Cultura i Educació, Esports i Règim Intern-Administració Electrònica. El tercer tinent d'alcalde, Josep Illa, tindrà una dedicació del 50% i les regidories d'Urbanisme, Medi Ambient, Hisenda i Contractació Pública.

Els cinc regidors de govern restants augmenten del 21 % al 25 % la dedicació que tenien. Antoni Puiggròs serà regidor de Turisme i Noves Tecnologies; Laura Tarradellas tindrà Acció Social; Roser Llobera portarà Joventut, Infància i Participació Ciutadana i Veïnatge; Albert Espinalt serà el regidor de Mobilitat i Via Pública; i Salut i Igualtat estarà a mans de Núria Martínez Amat.

Els sous, que en el mandat anterior no es van revisar, s'han ajustat. El regidor Illa apunta que «s'ha fet una regularització amb la mateixa intenció política que no es tornin a tocar en 4 anys». Els sous de l'equip de govern s'han apujat el 2,25%. El cas de l'alcalde ho ha fet amb una forquilla d'entre 100 i150 euros nets al mes. També s'han revisat les indemnitzacions que cobrarà l'oposició, que han passat de 120 euros mensuals per assistir als plens als 130 actuals. S'han doblat de 15 a 30 euros l'assistència a les comissions informatives i es pagaran per primer cop l'assistència als plens extraordinaris amb 70 euros.



La CUP, crítica amb els sous

La CUP, a l'oposició en aquest Ajuntament amb 2 regidors, ha recriminat a l'equip de govern l'increment salarial, que el partit situa en un global del 34,36 %, i passa dels 114.478 euros anuals de l'anterior mandat als 153.814 d'ara. El partit critica l'augment «totalment innecessari» del sou de l'alcalde, que situa en el 7,6 % fins a arribar als 42.557 euros bruts anuals.

Els cupaires tampoc no entenen l'augment «injustificat» del percentatge de dedicació, que en global, diuen que ha estat del 30 % sense que hi hagi hagut «cap transformació radical» i amb un govern que continua sent de 8 membres. Considera «flagrant» el cas del regidor Agustí Comas, que ha passat d'una dedicació del 41 % amb 3 regidories a una dedicació exclusiva amb 4.