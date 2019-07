Cardona acull el Campus de la Convivència i la Diversitat a partir del 22 de juliol

En el marc de l'Escola Oberta d'Estiu del Projecte Comunitari Intercultural (Projecte ICI), que l'Ajuntament de Cardona du a terme amb l'Obra Social La Caixa, s'organitza el Campus de la Convivència i la Diversitat 2019, que es desenvoluparà entre el 22 de juliol i el 8 d'agost en diferents espais de la vila.

Durant el campus es realitzaran diferents tallers i activitats educatives, artístiques, culturals i d'oci saludable, per a totes les edats, des d'infants fins a gent gran. El seu objectiu és fomentar la participació plural i diversa, del màxim de col·lectius i persones, i millorar la convivència de la ciutadania de Cardona. En el seu disseny hi han participat i col·laborat tècnics de l'administració, associacions, col·lectius diversos i ciutadania a títol individual.

El campus es durà a terme en diferents espais de Cardona, com ara a les escoles, als centres d'esport i salut, al Casal Cívic, a la biblioteca Marc de Cardona, la plaça Sant Jaume, la plaça dels 100 Pisos, el Centre Cardona Medieval i el Camí Nou.

Les inscripcions s'han obert aquesta setmana i es podran fer fins al 18 de juliol. Per formalitzar-les, cal recollir el fullet informatiu –que es pot trobar a l'ajuntament, a la biblioteca Marc de Cardona, al CAP, a Càritas, al Casal Cívic, a les piscines municipals i a Serveis Socials–, omplir-lo amb les dades corresponents i entregar-lo a l'ajuntament de Cardona, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. També es pot dipositar, durant les 24 hores del dia, a la bústia de Cardona Integral que hi ha a l'entrada de l'ajuntament. Totes les activitats són gratuïtes però les places són limitades i depenen de la capacitat de cada taller o activitat en particular.