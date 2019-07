La CUP demana a ERC si vol un pacte d'esquerres i sobiranista o amb JxCat al Consell del Bages

Una setmana després de postular-se a favor d'un govern «d'esquerres i sobiranista» entre ERC, la CUP i Comuns, al consell Comarcal del Bages, els cupaires insisteixen amb aquest pacte i pressionen els republicans, que tenen majoria, perquè es decideixin i escullin si volen sumar amb les esquerres o si prefereixen JxCat. L'aposta inicial d'ERC, i l'única que ha defensat fins ara, manté aquest pacte a tres, però a més hi afegeix JxCat. Una opció que ni cupaires ni comuns no accepten, i per això la CUP reclama «concreció i respostes», ara que ja se sap que la constitució del nou ple del Consell serà el 19 de juliol.

El pacte d'esquerres sumaria una majoria de 17 consellers, entre els 13 d'ERC com a força majoritària, els 3 de la CUP, i el d'En Comú, i això deixaria a l'oposició JxCat, que en té 9, els 5 del PSC, i l'únic representant de Cs. Per als cupaires, l'aposta d'esquerres i sobiranista permetria formar «un govern fort i cohesionat políticament», mentre que un govern d'ERC i JxCat seria «poc profitós, i en cap cas faria del Consell un baluard dels drets socials».

En la defensa del tripartit que proposa, la CUP hi afegeix el plantejament de quatre grans eixos de treball per al proper mandat. D'una banda, aposta per polítiques socials i de ciutadania que impliquin «un enfortiment dels drets socials als municipis i fomentin la progressió cap a municipis feministes i inclusius amb els drets LGTBI». També es demana una política comarcal d'habitatge amb una oficina que centralitzi l'oferta d'habitatge social i assequible, i fomentar fórmules com el lloguer, la rehabilitació i la masoveria urbana. En el camp de la sobirania alimentària es demana un programa d'implementació de menjadors públics, comerç de proximitat i producció ecològica i de km 0; i finalment, es proposa la creació d'una funerària pública comarcal, ja avalada pels serveis tècnics de la Diputació.



ERC: «Que ningú s'autoexclogui»

L'alcalde de Fonollosa i portaveu d'ERC en les negociacions per al futur govern del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, ha explicat que el partit treballa en la seva aposta inicial de formar «un govern ampli que permeti representar una majoria molt gran de la comarca». En aquest sentit, insisteix en la necessitat de «no tancar portes», i demana «que ningú s'autoexclogui».