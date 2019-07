Castellnou tanca la piscina als no abonats sense avisar abans

Les persones que, ahir al matí, van anar a la piscina municipal de Castellnou de Bages es van trobar amb un pam de nas. Si no hi estaven abonades no hi van poder accedir pagant entrada. L'equip de govern va aprovar, dimarts, aquesta mesura i la de no fer més abonaments aquest estiu. Ho va acordar i no en va informar.

Ahir a la tarda, després de les queixes rebudes pels usuaris, el govern de Castellnou va difondre a través de les xarxes que, «degut a la venda massiva de carnets de la piscina municipal i per garantir la limitació de l'aforament, no es vendran nous carnets de temporada i els caps de setmana tampoc no es vendran entrades d'un dia».

A matí, a la piscina, hi havia una dotzena de persones, segons fonts ben informades. Al migdia, encara menys. Van ser moltes més les que van haver de marxar per la mesura aplicada pel consistori.

Lluís Thomen, regidor d'Equipaments Públics, explicava a Regió7 que el cap de setmana passat hi va haver una assistència massiva a la piscina que va portar el socorrista i les persones que controlen l'accés a advertir-los que podia suposar un risc i que per això van prendre aquesta determinació, admetent que s'han venut més abonaments dels que permet l'aforament, «100 persones i escaig a la piscina i 300 escaig al recinte». «En quinze dies se n'han fet més que en tot l'any passat». Defensava la mesura perquè les persones abonades puguin gaudir les instal·lacions en condicions i per evitar massificacions.

La cap de l'oposició, Inma Torralba, lamentava la decisió en plena calorada i sense cap avís previ; ni tan sols posant una nota a l'entrada de la piscina que, al matí, ja havia deixat «més de 40 persones sense poder-hi entrar».

Explicava que la setmana passada, seguint el que havien fet altres ajuntaments, van demanar a l'equip de govern que obrís la piscina de franc, cosa que no va voler fer i que, ahir, quan van començar a rebre queixes de la gent, es van comunicar de seguida amb l'alcalde, Domènec Òrrit, i amb Thomen per saber què passava perquè era la primera notícia que en tenien. Persones amb el carnet sol·licitat però que encara no el tenen perquè els l'han de fer tampoc no van poder entrar.