Descarten del tot que el foc que va cremar a Rajadell fos intencionat

Ahir encara no se sabia què havia originat el foc de dissabte a Rajadell, però sí que es va descartar del tot que fos intencionat. Així ho va manifestar l'alcalde del municipi, Joan Carles Lluch, que el dia abans de ben segur que va ser una de les persones que van viure amb més patiment el primer ensurt de l'estiu a la comarca del Bages per culpa d'un incendi.

En total, segons les darreres informacions dels Bombers, a Rajadell van cremar 15 hectàrees, bàsicament de conreu, si bé el foc també va arribar a una zona boscosa i a alguna illa d'arbres que hi havia enmig dels camps.

L'avís es va donar a 2/4 de 4 de la tarda i el fum del foc va obligar a tallar l'eix Transversal, que es va poder reobrir a 2/4 de 6 de la tarda. Com que l'incendi es va declarar molt a prop d'aquesta autovia, durant una estona es va témer que travessés la carretera i avancés cap a Fals, cosa que es va poder evitar gràcies a la ràpida reacció dels efectius que hi van actuar. Ho destacava, ahir, l'alcalde de Rajadell, que es va assabentar de l'incendi per un grup de WhatsApp i que, quan va arribar al lloc dels fets, «ja hi havia els Bombers, ADF, Mossos, SEM i Protecció Civil».

El foc va començar en un camp on hi ha plaques solars i es va propagar amb rapidesa, a la qual cosa van ajudar les bales de palla que hi havia repartides. El fet que en una casa de pagès a prop d'on es va originar el foc hi hagués dos dipòsits d'aigua va ser vital per tal que els helicòpters que van participar en l'extinció poguessin car-regar l'aigua allà i anar més ràpids per evitar que el foc s'escampés. En total, hi van participar 24 dotacions terrestres i vuit àeries.

A les 6 de la tarda, tot i que a la zona afectada encara hi havia fum, el foc estava pràticament apagat i els Bombers es dedicaven a remullar l'àrea cremada. Ahir al matí n'hi va quedar una per no abaixar del tot la guàrdia.