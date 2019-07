Castellnou permetrà l'accés dels no abonats a les piscines només de dilluns a divendres

L'Ajuntament de Castellnou de Bages no expedirà més abonaments de les piscines municipals en tot l'estiu, i el cap de setmana tampoc no es vendran entrades d'un dia, de manera que qui no tingui el carnet de temporada només hi podrà accedir de dilluns a divendres. És la mesura que ha adoptat l'equip de govern per evitar massificacions després de la forta demanda d'abonaments que hi ha hagut aquest any «i que ens han trencat qualsevol previsió», apunta el regidor d'Equipaments Públics, Lluís Thomen.

De fet, la mesura ja s'ha implementat aquest darrer cap de setmana com a resposta a les aglomeracions que hi va haver en l'anterior, coincidint amb la forta onada de calor, i en què l'empresa que gestiona el servei de socorrisme «a les 2 del migdia ja ens va advertir que estàvem al límit de l'aforament [que és de poc més de 300 persones] amb el risc que això pot comportar per als usuaris si encara es venen més entrades de dia». Davant el malestar que aquesta situació ha aixecat entre usuaris i veïns, l'equip de govern es va reunir ahir al migdia per donar una resposta a la situació, i es va considerar d'allargar tot l'estiu les mesures adoptades el cap de setmana. «Entomem les crítiques, però no ens la volem jugar», diu Thomen, i es compromet a fer una «profunda reflexió» sobre la gestió del servei de cara a l'any que ve, conscient que aquesta vegada la situació els ha superat «en qüestió de quinze dies». S'han venut 583 abonaments de temporada quan la previsió màxima era d'uns 450. A més, tan sols 126 són de gent de Castellnou, «però per llei no podem discriminar entre empadronats i no empadronats». En canvi, «enlloc diu que estiguem obligats a vendre entrades d'un sol dia».

Thomen admet que es pot donar la paradoxa que hi hagi poca afluència i en canvi no es venguin entrades perquè és cap de setmana, «però no ens podem arriscar a vendre entrades i que es quedin fora els abonats», entenent que són ells a qui s'ha de donar el servei primer perquè han adquirit abans el dret d'entrada.

De cara a l'any que ve, entre altres coses, el govern valorarà si el problema ha estat un possible excés de venda de carnets o la combinació de carnets i entrades.

«No entenem aquesta reacció per un tema que va ser puntual»

La cap de l'oposició a l'Ajuntament, Inma Torralba (Nou per Castellnou-PM), troba desmesurada la reacció del govern, i no veu riscos perquè «va ser un fet puntual». Es queixa que la decisió s'hagi pres sense haver-los consultat ni a ells ni a JxC, i confia que entre tots encara es trobi una altra solució perquè això afecta famílies en què la meitat tenen carnet i la meitat no. A més, amb tants de venuts, també hi pot haver massificació, i en canvi, si no ven entrades, l'Ajuntament hi perd.