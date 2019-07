Navàs aprova el cartipàs per als propers dos anys amb tres dedicacions exclusives

L'Ajuntament de Navàs ha aprovat el cartipàs municipal per als propers dos anys, ja que passat aquest periode es produirà un canvi a l'alcaldia, d'acord amb el pacte de govern entre CUP (que serà el primer partit que tindrà la presidència del consistori) i ERC (que li agafarà el relleu). Destaca que hi haurà tres jornades exclusives i només dos regidors cobraran per indemnitzacions.

Durant els propers dos anys, l'alcalde Genís Rovira (CUP) assumirà també les carteres d'Educació, Via Pública i Organització i Noves Tecnologies, i tindrà un sou anual de 32.000 euros bruts. Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde, Salvador Busquets (ERC), tindrà un sou de 28.000 euros anuals i assumirà també les regidores de Serveis Municipals de Navàs i Personal. La tercera dedicació exclusiva recaurà en l'Uriel Montesinos (CUP), que s'ocuparà de Promoció Econòmica, Medi Ambient, Joventut i Habitatge, i tindrà un sou de 23.200 euros bruts anuals.

Pel que fa a les dedicacions parcials, recauran en els següents regidors i regidores. Anna Rubio (CUP) estarà al capdavant de Cultura i Turisme i percebrà 9.933,36 euros anuals bruts per una dedicació del 42,81%. Imma Colldeforns (ERC) portarà Urbanisme, Nuclis i Desenvolupament Rural amb una dedicació del 46,55% i una retribució de 10.800 euros anuals bruts. Helga Iglesias (CUP) serà la quarta tinenta d'alcalde i alhora regidora de Drets Socials, Residència i Feminisme. Tindrà una dedicació del 42,81% i percebrà 9.933,36 euros anuals bruts. Marta Manubens (ERC) serà la regidora de Comunicació i Festes i percebrà 10.800 euros anuals bruts amb una dedicació del 46,55%. Mentre que Lluís Puig (ERC) estarà al capdavant de Governació i Emergències amb una dedicació del 46,55% i 10.800 euros anuals bruts de retribució.

Els dos regidors amb indemnitzacions seran qui ha estat alcalde durant els darrers vuit anys, Jaume Casals (CUP), que tindrà la segona tinença d'alcaldia i serà regidor de Serveis Econòmics i Participació i percebrà 140 euros per assistència al Ple i 190 per assistència a les Juntes de Govern; i Carles Estrada (ERC) que serà tercer tinent d'alcalde i regidor d'Esports i Salut Pública i percebrà les mateixes indemnitzacions que Casals.