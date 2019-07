El nou govern municipal de Súria tindrà en l'alcalde l'única dedicació exclusiva

El nou govern municipal de Súria (PSC i GIIS) tindrà en la figura de l'alcalde, el socialista Albert Coberó, l'única dedicació exclusiva, complementada per dues regidores més amb dedicació parcial retribuïda.

És un dels aspectes rellevants de l'estructura de l'executiu surienc, en un consistori on hi ha hagut un capgirament absolut de la distribució de forces respecte als dos mandats precedents. Una estructura (delegació de funcions, dedicacions i retribucions) a la qual el ple municipal ja ha donat llum verd.

Per la seva dedicació absoluta, Coberó percebrà una retribució de 42.172 euros bruts anuals (3.012 euros bruts/mes, més dues pagues extraordinàries pel mateix import). L'alcalde estarà, a més, al capdavant de les àrees de Direcció de Personal, Relacions Institucionals, Protocol, Relació amb les entitats, Promoció i Gestió de l'Habitatge, Comunicació i Transport públic.

Les dues regidores que tindran una dedicació parcial seran Maria Alba Santamaria (GIIS), que estarà al capdavant d'Ensenyament, Turisme, Participació i Festes; i Montserrat Albacete (PSC), responsable de Joventut i Esports. En tots dos casos tindran un règim de dedicació parcial, amb una dedicació mínima de 20 hores setmanals i una retribució de 870 euros bruts al mes, amb dotze pagues.

El nou executiu surienc, format per set dels 13 regidors del consistori, es completa, pel que fa a la distribució de responsabilitats, amb Pere Requena (GIIS) a càrrec de les carteres de Medi Ambient i Promoció Econòmica; Miquel Àngel Montañà (PSC) al capdavant de les àrees de més pes de totes les previstes, ja que aglutinarà Urbanisme, Economia i Hisenda; Olga Tena (PSC) com a regidora de Seguretat Ciutadana, Benestar Social, Sanitat i Solidaritat; i Miquel Soliva (GIIS), que portarà les àrees de Cultura i Via Pública.

Pel que fa a les tinències d'alcaldia, Pere Requena tindrà la primera; la segona estarà en mans d'Olga Tena; la tercera, de Miquel Soliva; mentre que el quart tinent d'alcalde serà Miquel Àngel Montañá.

Pel que fa al règim d'indemnitzacions, tots els regidors percebran 80 euros per cada assistència al ple municipal; 190 euros per cada Junta de Govern Local; 50 euros per assistència a les comissions informatives; i 110 euros l'any per assistir a la Comissió Especial de Comptes. A més, cada grup municipal rebrà 50 euros mensuals, i també cada regidor electe.

Els plens ordinaris tindran una periodicitat mensual (el darrer dijous feiner de cada mes).