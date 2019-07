Alternativa i PSC pacten l'entrada dels tres regidors socialistes al govern de Sant Joan

L'actual govern d'Alternativa, que té cinc regidors a l'Ajuntament de Sant Joan, incorporarà els tres del PSC. La possibilitat d'un acord entre els dos grups, que ja s'havia anunciat després que els socialistes donessin el seu suport a la investidura de Jordi Solernou com a alcalde, s'ha acabat materialitzant aquesta mateixa setmana, i s'oficialitzarà al ple que hi ha previst per al proper dimarts a les 8 del vespre.

El pacte s'ha tancat després d'unes setmanes de negociacions a partir de dos programes «que ja eren molt semblants», diu Solernou, però calia posar-se d'acord en la distribució de les regidories. El cartipàs, que fins ara no s'havia aprovat a l'espera del possible pacte, ja està pràcticament definit i només hi ha pendent de tancar alguns serrells abans del ple de dimarts en què, a banda dels càrrecs, també s'aprovaran les dedicacions, retribucions i indemnitzacions de tots els regidors. Solernou ha avançat que, com a alcalde, ell serà l'únic membre del govern amb dedicació exclusiva, mentre que hi haurà un regidor amb una dedicació parcial de 22 hores i la resta de 16. Pel que fa a les tinences d'alcaldia, Montse Jové, d'Alternativa, tindrà la primera, i la líder socialista, Èlia Tortolero, la segona.

Els detalls de les condicions del pacte es donaran a conèixer el mateix dimarts amb la publicació de l'acord sencer a la web municipal. Un pacte que, en bona part, respon «a les similituds dels dos programes», diu Solernou, si bé hi haurà llibertat de vot dels dos partits quan ho considerin oportú, ja sigui en qüestions d'àmbit local o externes. Per la seva banda, Èlia Tortolero, del PSC, defensa un acord «que posa per davant les persones», i un programa de govern «basat en fer poble i en deixar els temes nacionals a banda», per la qual cosa, tot apunta que majoritàriament hi haurà coincidència de vot entre les dues formacions.

A un regidor de la majoria

La incorporació dels 3 regidors del PSC formarà un govern de 8 en un Ajuntament de 17 membres, i això vol dir que en faltarà un per a la majoria absoluta. Tanmateix, es reforça la posició inicial d'Alternativa, diu l'alcalde, conscient que «governar tots sols amb tantes àrees seria molt complicat». En aquest sentit, confia que dimarts la proposta de coalició aconseguirà l'aval del ple (n'hi hauria prou amb una abstenció d'algú de la resta de grups), i de cara al futur, «no tanquem la porta a ningú que vulgui treballar pel municipi», apunta Solernou, pensant en la hipotètica incorporació d'algun nou partit al govern.

Tortolero, del PSC, és més prudent en aquest sentit: «No estem ni oberts ni tancats a res perquè ara mateix l'acord és aquest». Diu que un govern de 8 no ha de ser complicat «si la gent té ganes que aquest poble millori i canviïn coses. Escoltarem tothom».

«El primer que haurem de fer és endreçar el poble i reactivar la feina del dia a dia»

Un cop constituït el nou cartipàs, el govern de Sant Joan es vol posar a treballar en qüestions que afectin la quotidianitat dels veïns «i a fer carrer», diu Solernou.

L'alcalde explica que ja s'ha començat a pensar en propostes que es desenvoluparan a curt, a mitjà i a llarg termini, i ara la prioritat és «endreçar el poble i reactivar la feina del dia a dia». Això inclou la neteja de carrers o la millora dels entorns, hi afegeix Tortolero, com a mesures bàsiques «d'un pacte que prioritzi el municipi».

A partir d'aquí, s'anirà treballant en paral·lel en altres propostes programàtiques de més recorregut, ja sigui en reformes i millores d'equipaments, i també s'anirà pensant en si el futur de l'institut Cardener passa per construir un edifici nou o per ampliar l'actual. De tota manera, la prioritat del nou govern durant aquests propers quatre anys, «no serà tant fer grans projectes de poble com reactivar el dia a dia», insisteix Solernou.

L'alcalde explica que l'agenda del govern també inclou donar continuïtat als projectes que s'havien endegat en l'anterior mandat i que ara s'hauran d'executar, com ara la remodelació de l'entorn del canal industrial i la zona esportiva, que es preveu iniciar aquesta mateixa tardor.