«No entenem aquesta reacció per un tema que va ser puntual»

La cap de l'oposició a l'Ajuntament, Inma Torralba (9 per Castellnou-CP), troba desmesurada la reacció del govern, i no veu riscos perquè «va ser un fet puntual». Es queixa que la decisió s'hagi pres sense haver-los consultat ni a ells ni a JxC, i confia que entre tots encara es trobi una altra solució perquè això afecta famílies en què la meitat tenen carnet i la meitat no. A més, amb tants de venuts, també hi pot haver massificació, i en canvi, si no ven entrades, l'Ajuntament hi perd.