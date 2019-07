El barceloní José Manuel Puyo guanya el XIV Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat

El barceloní José Manuel Puyo ha estat guardonat amb el primer premi de la Categoria General del XIV Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, dotat amb 500 euros, amb la fotografia que porta per títol «Sol de sortida des de la Creu». És el màxim guardó del certamen que convoca el Patronat de la Muntanya de Montserrat, i en el que enguany s'han presentat un total de 414 fotografies, repartides en les quatre categories de què consta. L'objectiu és destacar fotogràficament els valors del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat en qualsevol dels aspectes, des de la flora, fins a la fauna, monuments, cultura, natura i territori.

En la Categoria Parc Natural ha estat premiada la foto «Els bocs», realitzada per Francesc Cots, també de Barcelona; l'autor de la fotografia guardonada amb el primer premi de la Categoria Portals de Montserrat, «Boira», és Josep Balcells, d'Igualada; mentre que Carles Punyet, de Barcelona, ha estat el màxim premiat de la Categoria Creativa per la fotografia «Sota la lluna».

La resta de fotografies guardonades són, en la Categoria General: «Montserrat reducte del Sol», de Marc Capdevila, de Vilanova i la Geltrú, que s'ha endut el segon premi; i «De camí a Montserrat", de Joan Antoni Closes, de Manresa, que ha estat el tercer premiat. En la Categoria Parc Natural, el segon premi ha estat per «Cabells d'àngel», d'Albert Arean, de Collbató; i «Fauna i Flora del Parc», de Carles Illa, de Moià, s'ha endut el tercer premi. En la Categoria Portals de Montserrat, les obres premiades són «Sant Esteve i Montserrat», del navassenc Sergi Boixader; i «Baixa la boira», de Josep Catasús, de Vilafranca del Penedès. Finalment, en la Categoria Creativa, «Lluny», de Pere Grima, de Monistrol de Montserrat, ha estat el segon guardonat; i «Dansa de núvols a Sant Jeroni», d'Albert Homs, de Sant Vicenç de Castellet, el tercer.

El Patronat de la Muntanya de Montserrat dota amb 500 euros la fotografia guanyadora de la categoria General, i en destina 250 a la segona i 150 a la tercera. Pel que fa a les tres categories restants, el repartiment dels premis és de 300 euros per al guanyador, 200 per al segon classificat, i 100 per al tercer.

El jurat del XIV Concurs de Fotografia del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat ha estat format per Joaquim Vert, de l'Associació de Fotògrafs Professionals del Bages; Emili Sancha, de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada; Melcior Soler, de l'Associació Fotogràfica de Collbató-Objectivament; Òscar Bardají, de l'Abadia de Montserrat; Ramon Bisbat, director del Parc Natural de Montserrat; i Xavier Aparicio, gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, que ha actuat com a secretari.