Cardona fa els últims passos per tancar el pla d'ajust iniciat el 2012

La regidora d'Hisenda (segona per la dreta), intervenint en el ple AJUNTAMENT DE CARDONA

L'Ajuntament de Cardona ha procedit a l'amortització total i a la cancel·lació de dos préstecs concertats amb l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) provinents del Fons d'Impuls Econòmic que el Ministeri d'Hisenda va establir el 2011 per pagar a proveïdors. En concret, quedaven per retornar un total de 104.678,37 euros, que ara s'amortitzaran totalment amb un únic pagament que sortirà del romanent de tresoreria. És un pas significatiu, ja que permetria tancar una etapa de forta contenció.

Així es va aprovar en el darrer ple amb els vots a favor d'ERC i l'abstenció de PSC i Junts per Cardona. La nova regidora d'Hisenda, Anna Maria Sala, va defensar el punt durant la sessió i va avançar que, un cop es produeixi la cancel·lació dels préstecs, es sol·licitarà al ministeri d'Hisenda poder sortir del pla d'ajust que es va aprovar l'any 2012 per fer efectiu el pagament a proveïdors. Un pla que la regidora va subratllar que «ens obliga a complir unes mesures que limiten molt la gestió ordinària».

Sala va indicar que la sortida del pla d'ajust no està garantida per part del ministeri, però va subratllar que «és un pas previ necessari». La regidora també va detallar que amb la cancel·lació dels préstecs l'Ajuntament podria reduir despesa financera, ja que mantenir-los genera interessos. I en aquest sentit va posar en relleu que aquest és un «molt bon moment» per fer-ho, ja que l'Ajuntament té ara més bona salut econòmica.

L'alcalde, Ferran Estruch, va argumentar que s'ha «avançat molt» des del 2011, quan a situació era realment complicada, i va explicar que «entre el 2012 i el 2019 s'ha passat de tenir un endeutament superior al 90% a un que, quan es tanqui l'any, es preveu que sigui inferior al 45%». Estruch hi va afegir que la cancel·lació dels dos préstecs «ens permetrà deslliurar-nos dels mecanismes de l'Estat i, si tot va bé, sortir del pla d'ajust».